Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Martin Laamers, ancien joueur de La Gantoise qui a également joué 10 ans à Vitesse Arnhem, est décédé. Il avait 58 ans.

L'ancien footballeur néerlandais Martin Laamers est décédé cette semaine, à l'âge de 58 ans. C'est son ancien club, le Vitesse Arnhem, qui a annoncé la mauvaise nouvelle ce mercredi. Laamers y avait joué pendant 10 ans, de 1986 à 1996.

Après son passage au Vitesse, Martin Laamers était venu terminer sa carrière de footballeur professionnel en Belgique.

Il y a porté les couleurs de Harelbeke et de La Gantoise, de 1996 à 2002. Avec les Buffalos, il a notamment eu l'occasion de disputer la Coupe UEFA.

Laamers a aussi eu l'opportunité de porter le maillot des Pays-Bas durant ses années à Arnhem, avec 2 caps entre 1989 et 1990. L'ancien milieu de terrain a affronté l'URSS et le Brésil avec les Oranje.

Après sa carrière de footballeur, Martin Laamers avait quitté le monde du football professionnel et s'était reconverti en tant qu'entraîneur au sein du football amateur.