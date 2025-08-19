Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Quelle soirée pour le Club de Bruges ! Les Blauw & Zwart ont été s'imposer à Glasgow grâce à une première période de folie.

Ceux qui ont allumé leur téléviseur un peu en retard ont dû ne pas en croire leurs yeux. En effet, après 3 minutes de jeu, le Club de Bruges menait déjà au score sur la pelouse des Rangers de Glasgow. La faute à une grossière erreur de la défense écossaise.

Une incompréhension entre Djiga et son gardien permettait en effet à Roméo Vermant de devancer tout le monde... et de lober Butland à longue distance d'un ballon splendide. Une erreur, oui, mais aussi un geste de grande classe (3e, 0-1).



Les débuts de rêve de Bruges

Les débuts de rêve de Bruges coupaient les jambes des Rangers, et les Gazelles en profitaient. Avec un Hans Vanaken très à l'aise à la distribution, Carlos Forbs, en jambes lui aussi, forçait un corner peu de temps après. Jorne Spileers reprenait du plat du pied : c'est légèrement dévié, c'est 0-2 (7e).

Emmené par Forbs et Tzolis, Bruges obtient corner sur corner. Mais c'est sur un nouveau long ballon de Vanaken vers Forbs qu'un ballon repoussé par Rothwell parvient à... Brandon Mechele : le défenseur, qui fête sa 500e cap avec Bruges, envoie un enchaînement contrôle-volée lunaire pour faire 0-3 (20e).

Une superbe sortie de balle d'Onyedika permet encore à Seys d'aller chercher Vermant au point de penalty, sans que ce dernier puisse reprendre (24e). L'Ibrox hue ses joueurs, qui s'ébrouent : Rothwell touche la latte sur base d'un coup-franc (25e). Bruges concède de plus en plus de fautes devant son rectangle, mais Carlos Forbs passera tout près du 0-4 avec ce qu'on peut déjà appeler sa "spéciale", à savoir rentrer dans le jeu et frapper.

Bruges plie mais ne rompt pas

La deuxième mi-temps reprend sans Vermant, légèrement touché. Et sans surprise, elle reprend aussi par un gros pressing écossais. Meghoma se joue totalement de Sabbe, et sert Danilo au point de penalty : c'est 1-3 (50e). Gassama et Meghoma font souffrir Kyriani Sabbe.

Sur corner, Bruges tente de réagir : Mechele passe proche du doublé mais Butland est attentif. Mignolet s'interpose devant Gassama mais est finalement trompé par ce dernier (79e) ; il réclame une faute, et la VAR confirme qu'il a été gêné alors qu'il tenait le ballon. Bruges souffle, car deux buts d'avance sont bien différents d'un seul.

Les Rangers aussi le savent, et pousseront jusqu'en toute fin de match, Djeidi Gassama mettant à mal Seys passé du côté droit une fois Sabbe sorti. Mais les Blauw & Zwart tiennent bon, et défendront donc une avance de deux buts au Jan Breydel. Ils ont un pied en phase de ligue de la Champions League : quel exploit ce serait !