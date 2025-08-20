Anderlecht loin du top 3 ? "Dès que cela ira moins bien, les joueurs feront sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits"

Anderlecht peine à convaincre en ce début de saison. Pour Philippe Albert, le Sporting n'apprend pas de ses erreurs.

Contre l'AEK Athènes, Besnik Hasi sera sous pression : après avoir quitté l'Europa League par la petite porte, Anderlecht ne peut pas se permettre de faire pareil en Conférence League et d'ainsi manquer l'Europe. Ce n'est pas la prestation à Dender (aucune frappe cadrée en première mi-temps) qui aura rassuré les observateurs.

Philippe Albert fait partie des sceptiques : "J'aurais pu m'endormir en regardant cette rencontre. Pendant cette première heure, le niveau technique était trop faible. Méconnaissable du côté d'Anderlecht. Du déchet, des pertes de balle, des tentatives de jeu long ratées", déplore-t-il pour la RTBF.

Les Mauves doivent encore trouver la meilleure formule

"Je n'en veux pas à Dender qui joue sur son organisation et avec les moyens du bord. Sans les changements gagnants de Besnik Hasi, cela se termine par un piètre 0-0", poursuit Albert. Si l'entraîneur des Mauves a dû changer son fusil d'épaule, c'est aussi parce que ses choix initiaux n'ont pas fonctionné. Comme celui de titulariser Adriano Bertaccini seul en point de l'attaque.

Philippe Albert veut le voir associé à Kasper Dolberg : "Il a une mentalité exemplaire. Cela suffit à Saint-Trond, pas à Anderlecht. Il va réussir mais il doit jouer avec un vrai 9 devant lui". Pour l'heure, la productivité offensive provient de Nilson Angulo, mais aussi de Thorgan Hazard, meilleur buteur du championnat avec ses quatre réalisations.

Le Diable Rouge jouit d'une grande liberté dans le jeu. Mais cela pourrait se compliquer face à des adversaires plus relevés : "Attention parce que dès que cela fonctionnera moins bien, les autres joueurs vont le faire sentir qu'ils n'aiment pas les passe-droits. A Anderlecht, le collectif doit pour l'instant être plus important que n'importe quel joueur". Beuacoup d'interrogations qui risquent de miner les Mauves pour un certain temps encore : "C'est simple : avec ce niveau-là, Anderlecht peut oublier le titre. Ce sera entre la troisième et la sixième place", conclut Albert.