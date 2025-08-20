Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Le KRC Genk prépare en Pologne son duel contre le Lech Poznan en barrages d'Europa League. L'entraîneur Thorsten Fink a mis en garde ses joueurs face à l'arbitrage.

Le KRC Genk est en Pologne pour préparer son match contre le Lech Poznan. Les Limbourgeois joueront jeudi le match aller des barrages de l’Europa League.

Une victoire à l’extérieur mettrait l’équipe en confiance pour le retour. L’entraîneur Thorsten Fink refuse de sous-estimer son adversaire. "Lech Poznan a de la qualité, ils ne sont pas champions de Pologne pour rien", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg".

"Ils misent beaucoup sur leur force physique et leur mentalité. À domicile, ils s’appuient sur le soutien de leurs supporters. Nous devons éviter qu’une atmosphère électrique ne s’installe", a-t-il ajouté.

Genk veut s’appuyer sur ses propres atouts. "En cassant parfois le rythme, mais surtout en exploitant nos qualités. Tant que nous imposons notre jeu, ils ne pourront pas prendre le dessus. La victoire à Louvain nous a donné de la confiance et tout le monde rêve de jouer l’Europa League."

Le coach allemand a aussi mis en garde ses joueurs contre l’arbitrage. "En Europe, les arbitres sont généralement plus stricts. Seul le capitaine peut discuter, alors qu’en Belgique on est plus souple avec cette règle. On doit éviter de prendre des cartons inutiles qui pourraient nous mettre en difficulté."