Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Restera, restera pas ? Le cas de Kasper Dolberg agite Anderlecht, mais un départ semble tout de même s'éloigner.

Kasper Dolberg est heureux à Anderlecht, on le sait. L'attaquant danois y a trouvé un environnement qui lui convient, pour lui et sa famille, et même s'il ne le montre pas toujours sur le terrain, il sait que rester à Anderlecht est la meilleure solution pour sa carrière.

S'il doit partir, ce sera pour un défi impossible à refuser ou un pays qui lui soit aussi confortable que la Belgique. On sait qu'il rêve de Premier League, et un retour à l'Ajax Amsterdam avait également été évoqué en début de mercato.



Du côté du RSCA, c'est clair : tout le monde est à vendre. Mais Dolberg fait partie des joueurs qu'Olivier Renard aimerait conserver, et ce même si Besnik Hasi a donné des signes de préférence en faveur de Luis Vazquez en ce début de saison. Le Kosovar sait bien, pour autant, que Dolberg est son meilleur n°9.

Récemment, Sacha Tavolieri a révélé qu'une offre avait été soumise à Anderlecht pour Kasper Dolberg. Offre refusée par le RSCA pour la simple raison que le joueur n'était pas intéressé, une condition sine qua non pour un départ. Dolberg ne sera pas poussé dehors.

Le spécialiste belge du mercato a précisé que cette offre provenait du Qatar. Pas de surprise, donc : on imagine mal le Danois, pas forcément attiré par le bling-bling, accepter une offre purement financière alors qu'il place le bien-être de sa famile en priorité...