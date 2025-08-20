Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Restera, restera pas ? Le cas de Kasper Dolberg agite Anderlecht, mais un départ semble tout de même s'éloigner.

Kasper Dolberg est heureux à Anderlecht, on le sait. L'attaquant danois y a trouvé un environnement qui lui convient, pour lui et sa famille, et même s'il ne le montre pas toujours sur le terrain, il sait que rester à Anderlecht est la meilleure solution pour sa carrière.

S'il doit partir, ce sera pour un défi impossible à refuser ou un pays qui lui soit aussi confortable que la Belgique. On sait qu'il rêve de Premier League, et un retour à l'Ajax Amsterdam avait également été évoqué en début de mercato.

Lire aussi… Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Du côté du RSCA, c'est clair : tout le monde est à vendre. Mais Dolberg fait partie des joueurs qu'Olivier Renard aimerait conserver, et ce même si Besnik Hasi a donné des signes de préférence en faveur de Luis Vazquez en ce début de saison. Le Kosovar sait bien, pour autant, que Dolberg est son meilleur n°9.

Récemment, Sacha Tavolieri a révélé qu'une offre avait été soumise à Anderlecht pour Kasper Dolberg. Offre refusée par le RSCA pour la simple raison que le joueur n'était pas intéressé, une condition sine qua non pour un départ. Dolberg ne sera pas poussé dehors.

Le spécialiste belge du mercato a précisé que cette offre provenait du Qatar. Pas de surprise, donc : on imagine mal le Danois, pas forcément attiré par le bling-bling, accepter une offre purement financière alors qu'il place le bien-être de sa famile en priorité...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (21/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
AEK Athènes
Kasper Dolberg

Plus de news

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Gillekens - Essiam - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Gillekens - Essiam - Dolberg

09:30
Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

07:20
Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

09:30
De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

08:30
Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

08:00
Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

07:40
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

22:30
Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

22:58
2
Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

22:30
Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

22:00
🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

21:40
Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

21:20
C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

19:30
Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

18:40
1
Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

20:00
2
🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

14:30
Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

19:00
Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

16:00
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

18:00
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
3
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Play-offs (A)
Rosenborg BK Rosenborg BK 21/08 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
BK Hacken BK Hacken 21/08 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 21/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 21/08 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 21/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 21/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 21/08 Virtus Virtus
Sparta Prague Sparta Prague 21/08 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 21/08 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 21/08 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 21/08 Brondby Brondby
NK Celje NK Celje 21/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 21/08 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 21/08 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21/08 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 21/08 AEK Athènes AEK Athènes
Lausanne Sports Lausanne Sports 21/08 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 21/08 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 21/08 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21/08 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21/08 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21/08 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21/08 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved