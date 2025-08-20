Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

Killian Sardella commence à trouver le temps long à l'infirmerie. Mais il va enfin à nouveau pouvoir retâter du terrain.

L'année 2025 est décidément bien compliquée pour Killian Sardella. Alors que le latéral droit avait conclu 2024 avec une toute première apparition avec les Diables Rouges, le voilà stoppé par les blessures. Après un premier pépin physique en hiver, Sardella est à l'arrêt depuis le mois de mars.

Cinq mois sur la touche, qui l'ont empêché de disputer la moindre minute depuis le retour de Besnik Hasi chez les Mauves. Un coup du sort bien malheureux pour un joueur qui devait décrocher un beau transfert cet été.



De retour lentement mais sûrement

Mais aujourd'hui, le Bruxellois de 23 ans est enfin à la fête : il est en effet de la partie pour le dernier entraînement d'Anderlecht avant le match de demain contre l'AEK Athènes, à l'occasion du barrage aller de Conférence League.

La rencontre face aux Grecs arrive toutefois trop tôt pour lui. Même topo pour Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic : les deux renforts s'entraînent avec le noyau A mais ne devraient pas jouer demain soir.

Outre Sardella, Anderlecht sera également privé de Jan-Carlo Simic, Ilay Camara et Moussa N'Diaye, rentré au pays après un tragique accident familal. Ali Maamar (titulaire à Dender) devrait opérer comme arrière droit.