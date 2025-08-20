La victoire de Bruges a fait des dégâts en Écosse : "Il va pouvoir rappeler sa mère"

Photo: © photonews

Le Club de Bruges a fait fort en marquant trois buts en 20 minutes sur la pelouse des Glasgow Rangers. L'équipe écossaise s'est fait tailler par la presse locale ce matin.

Les entraîneurs de Pro League se plaignent parfois de la rapidité avec laquelle certaines critiques s'abattent parfois sur leur équipe. Ils relativiseront en constatant les commentaires que doivent essuyer les Glasgow Rangers après la défaite 1-3 contre le Club de Bruges.

La BBC n'a pas été tendre avec le coach Russel Martin. Le T1 des Rangers "bon à applaudir les corners gagnés par son équipe" a été clashé en référence à un commentaire en conférence de presse, quand Martin avait expliqué que sa mère l'avait appelé, inquiète pour lui. "Il pourra rappeler sa mère après ce match", peut-on ainsi lire.

Les Rangers terriblement fragiles

Le mal semble profond : "Sous Martin, les Rangers ont une seule façon de jouer, et la défense solide n'en fait pas partie. Du moins, pas encore. La prudence est balayée. Tout le monde est à l'avant. Il y a peu de discipline au milieu de terrain ou en défense, pas le cynisme nécessaire, peu de force physique et aucune autorité entre les joueurs. Ils auraient pu en encaisser cinq ou six dans ce match".

Les victoires des tours précédents contre le Panathinaikos et le Viktoria Plzen n'ont pas convaincu tout le monde : " Les réalistes n'étaient pas aveugles aux occasions concédées en cours de route". Le score de 0-3 après 20 minutes était une honte à Glasgow : "À ce moment-là, les seules prières qui auraient pu être offertes au nom des Rangers auraient été de remercier Brandon Mechele pour avoir définitivement confirmé que cette équipe des Rangers n'aille pas plus loin dans cette Ligue des champions, qu'elle allait être épargnée de toute humiliation supplémentaire".

Le match retour ? La presse écossaise n'y croit pas : "Il faudrait être une personne d'une foi inébranlable, imprégnée d'une illusion glorieuse, pour penser que les Rangers, avec toutes leurs vulnérabilités défensives, vont renverser la situation en Belgique la semaine prochaine".

