L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha est sur le départ à l'Antwerp. Mais les négociations avec le Celtic n'en sont pas à leurs premiers rebondissements.

Les frères Balikwisha vivent une nouvelle fois un mercato agité. Alors que William pourrait quitter Louvain pour le championnat israélien, Michel-Ange est également convoité. Déjà l'été dernier, l'ancien attaquant du Standard était sur le départ, mais sa blessure avait compliqué les choses.

Cette fois, l'ancien Diablotin est dans le viseur du Celtic. Les négociations sont déjà en cours depuis plusieurs semaines. Et elles ont bien progressé : les deux directions sont parvenues à s'entendre.

Sacha Tavolieri rapporte ainsi que le Celtic est arrivé à un accord de principe avec l'Antwerp. La visite médicale du joueur à Glasgow a même déjà été planifiée. Mais c'était sans compter sur les aléas du mercato.

La saga se poursuit

Des problèmes inhérents à la situation du joueur compliqueraient en effet la finalisation du deal. Pas de quoi ravir l'Antwerp, qui voit son joueur arriver dans sa dernière année de contrat et veut éviter de le voir partir gratuitement dans un an.

Pour l'heure, Balikwisha apparaît encore très impliqué dans ses prestations. Mais la pression est bel et bien présente autour du dossier : c'est que l'Antwerp avait déboursé cinq millions au Standard en 2021, faisant du joueur le deuxième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club.