Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
0 réaction
Victor Boniface devrait rejoindre l'AC Milan. L'attaquant nigérian de 24 ans et le club lombard se sont mis d'accord.

Victor Boniface avait quitté l’Union Saint-Gilloise il y a deux ans pour rejoindre le Bayer Leverkusen pour 22,6 millions d’euros. Un record pour le club bruxellois à l'époque.

L'ancien Unioniste a su s’imposer en Bundesliga, enchaînant de bonnes prestations malgré des passages à l’infirmerie. Malgré ses performances, sa cote a baissé et se situe aujourd’hui entre 30 et 40 millions d’euros. Une opportunité pour l’AC Milan, qui pourrait l’attirer à un prix relativement plus bas.

Accord trouvé entre les clubs

Ce n’est pas la première fois que l'AC Milan s'intéresse à Boniface. Des échanges avaient eu lieu plus tôt dans l'année, sans succès. Aujourd’hui, le Nigérian est de nouveau sur la short-list du club.

Avec Leverkusen, Boniface a inscrit 8 buts en 19 matchs de Bundesliga la saison passée. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord : un prêt d’une saison avec une option d’achat non obligatoire fixée à 30 millions d’euros.

Après Franjo Ivanovic, Boniface devient le deuxième ancien attaquant bruxellois à s’approcher d’un grand club d’Europe.

