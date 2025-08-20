Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Victor Boniface devrait rejoindre l'AC Milan. L'attaquant nigérian de 24 ans et le club lombard se sont mis d'accord.

Victor Boniface avait quitté l’Union Saint-Gilloise il y a deux ans pour rejoindre le Bayer Leverkusen pour 22,6 millions d’euros. Un record pour le club bruxellois à l'époque.

L'ancien Unioniste a su s’imposer en Bundesliga, enchaînant de bonnes prestations malgré des passages à l’infirmerie. Malgré ses performances, sa cote a baissé et se situe aujourd’hui entre 30 et 40 millions d’euros. Une opportunité pour l’AC Milan, qui pourrait l’attirer à un prix relativement plus bas.

Accord trouvé entre les clubs

Ce n’est pas la première fois que l'AC Milan s'intéresse à Boniface. Des échanges avaient eu lieu plus tôt dans l'année, sans succès. Aujourd’hui, le Nigérian est de nouveau sur la short-list du club.

Avec Leverkusen, Boniface a inscrit 8 buts en 19 matchs de Bundesliga la saison passée. Selon Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord : un prêt d’une saison avec une option d’achat non obligatoire fixée à 30 millions d’euros.

🚨🔴⚫️ AC Milan and Bayer Leverkusen preparing formal documents after verbal agreement for Victor Boniface.



Loan deal with €30m buy option clause not mandatory.



AC Milan now in direct talks with Victor Boniface’s agent over personal terms, key final step to get the deal done. pic.twitter.com/KZhB3lbJxx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Après Franjo Ivanovic, Boniface devient le deuxième ancien attaquant bruxellois à s’approcher d’un grand club d’Europe.