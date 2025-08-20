Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"
Dimitri de Condé le confirme, ce mercato estival est "le plus imprévisible que j'ai jamais connu à Genk". Juste avant le voyage européen à Poznan, il a également dû réagir aux rumeurs concernant Tolu Arokodare, lié à Naples.

Le meilleur buteur de la dernière saison de Pro League est cité comme remplaçant de Romelu Lukaku (sur la touche pour au moins trois mois) à Naples. "Je n'ai encore rien entendu de leur part", déclare De Condé. "Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Mais en général, ce sont les clubs qui sont les derniers à le savoir. D'abord, ce sont les agents, ensuite les joueurs, et ensuite seulement les clubs. Nous en avons l'habitude", rigole-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Cela illustre à quel point le marché des transferts est imprévisible et chaotique cette année. Selon De Condé, tout commence exceptionnellement tard : "Le carrousel des attaquants ne tourne pas encore à plein régime, mais cela peut se décanter à tout moment."

Genk collaborera, mais pas à n'importe quel prix

La situation d'Arokodare reste particulièrement délicate. Genk suppose qu'à un moment donné, une offre assez attrayante arrivera pour libérer l'attaquant nigérian, qui commence à trouver le temps long dans le Limbourg.

"Quand ce moment arrivera, je m'attends à ce qu'il décroche son transfert", admet De Condé. "Cependant, en tant que club, nous ne sommes pas vraiment demandeurs. Nous connaissons les règles du jeu et nous essayons de nous y préparer".

En attendant, Arokodare reste un joueur de Genk. Depuis le début de la saison, Thorsten Fink en a fait son supersub, faisant débuter Oh Hyeon-gyu, plus concerné par le projet. "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe", conclut De Condé.

