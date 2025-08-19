Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?
Tolu Arokodare attend toujours un transfert, malgré sa bonne saison à Genk. Naples l'aurait même placé sur sa shortlist comme remplaçant de Lukaku, blessé.

Tolu Arokodare s'attendait à un été un peu plus mouvementé. L'attaquant nigérian a fait forte impression la saison dernière et a même fini meilleur buteur de la Jupiler Pro League, remportant également le Soulier d'Ebène.

Il souhaite décrocher un transfert, et cela ne pose pas de problème pour le Racing Genk. Cependant, aucun offre concrète n'a encore été faite en Limbourg, ce qui rend la situation extrêmement difficile pour toutes les parties concernées.

Tolu a commencé la saison sur le banc, car le club pensait qu'il partirait. Il était même convenu avec le Sud-Coréen Oh qu'il serait l'attaquant titulaire cette saison. Cela engendre également des frustrations. 

Tolu va-t-il remplacer Lukaku à Naples ?

Pendant ce temps, certains grands clubs continuent à parcourir le marché des transferts à la recherche de nouveaux attaquants. Récemment, c'est également le cas de Naples, car Romelu Lukaku sera absent pour plusieurs mois en raison d'une grave blessure à la cuisse.

Le club italien a dressé une longue liste de candidats pour le remplacer. Vlahovic, Mateta, Krstovic, Dovbyk, Zirkzee, Højlund, Piccoli, Pinamonti figureraient tous aux côtés de Tolu Arokodare sur cette liste.

C'est du moins ce qu'écrit le prestigieux La Gazetta dello Sport. Il semble peu probable que Tolu devienne le nouvel attaquant de Naples, mais cela montre que les grands clubs européens le surveillent de près.

