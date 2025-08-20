Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Le RSC Anderlecht devra affronter l'AEK Athènes lors du match aller des barrages européens sans Jan-Carlo Simic. Le défenseur serbe s'est entraîné individuellement mardi, il ne sera pas disponible pour le match au Lotto Park.

Après une journée de repos lundi, le groupe d'Anderlecht a repris l'entraînement mardi en vue du duel crucial contre l'AEK Athènes. Lors de cette séance, Jan-Carlo Simic s'est entraîné à part du groupe, confirmant qu'il n'est pas encore complètement rétabli de ses problèmes physiques.

Le staff médical le juge insuffisamment en forme pour faire partie de la sélection, comme le rapporte aujourd'hui Het Laatste Nieuws. En l'absence de Simic, Besnik Hasi fera à nouveau appel au duo central Lucas Hey et Marco Kana.



Ce duo a déjà été l'épine dorsale défensive du Sporting lors de rencontres précédentes et sera à nouveau aligné dans un match crucial : la qualification pour la phase de ligue de la Conference League est en jeu.

Bientôt le bout du tunnel ?

Il est toutefois possible que Simic soit rétabli pour le match retour à Athènes, qui aura lieu une semaine plus tard. Le staff médical suivra de près sa récupération et évaluera s'il est réaliste de le voir réintégrer le groupe.

Jan-Carlo Simic avait déjà manqué les rencontres face à Dender et au Sheriff Tiraspol. Sa blessure arrive dans un moment délicat pour lui, elle ne l'aidera pas à retrouver grâce aux yeux de Besnik Hasi.