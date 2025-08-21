Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Le RSC Anderlecht a dû se résoudre à laisser partir un nouveau jeune talent. L'international marocain U16 Mouad Gounfissi a signé au LOSC.

C'est l'une des pépites de Neerpede qui vient de quitter le RSC Anderlecht pour un autre championnat. Mouad Gounfissi, qui vient de fêter ses 16 ans cette semaine et a débuté la saison avec les U18 du Sporting, quitte le club pour Lille.

Défenseur central, Mouad Gounfissi évolue au RSCA depuis ses 11 ans. L'année passée, il avait participé à la prestigieuse Youth Cup avec les U17 mauves. Peter Verbeke, revenu à Anderlecht dans un rôle de responsable de la détection des talents, avait fait d'un premier contrat pour Gounfissi l'une de ses priorités.



C'est finalement en France que le jeune belgo-marocain poursuivra sa carrière. Les recruteurs du LOSC n'ont pas manqué de repérer le talent de Gounfissi, dont on loue la lecture du jeu et la maturité pour son très jeune âge.

Né en Belgique, Mouad Gounfissi est cependant déjà international marocain : il était capitaine des U15, une catégorie récemment supprimée par la fédération belge. Il s'est ensuite imposé comme un membre important des U16 chez les Lions de l'Atlas, une génération comptant de nombreux belgo-marocains.

Pour le RSC Anderlecht, c'est un petit échec de ne pas avoir réussi à convaincre Gounfissi de rester... mais cela confirme une nouvelle fois que les jeunes de Neerpede sont scrutés à l'international.