Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

Kasper Dolberg a inscrit un but de classe mondiale face à l'AEK Athènes. Sans surprise au vu du résultat, le Danois n'avait pas le sourire pour autant après le match.

Kasper Dolberg résumait en un mot assez simple le sentiment général à Anderlecht : "De la déception. Nous étions la meilleure équipe ce soir. Et quand vous avez autant d'occasions mais ne parvenez pas à marquer plus ni à gagner, vous ne pouvez qu'être déçu", déclarait-il à l'interview après la rencontre.

Car Anderlecht était très clairement la meilleure équipe sur le terrain, et a peut-être même disputé son meilleur match de la saison jusqu'ici. "Je ne sais pas vraiment, c'est possible. Ca nous donne confiance quant à ce que nous sommes capables de réussir à l'avenir", reconnaît Dolberg. "Mais pour autant, nous devions aussi marquer plus".



Kasper Dolberg évoque son avenir à Anderlecht

Kasper Dolberg s'inclut d'ailleurs lui-même dans l'équation, car Strashoka l'a écoeuré en début de match. "Je devais marquer. Oui, il sort de beaux arrêts. Mais peu importe. Ca doit rentrer, je dois mieux faire", regrette le buteur, qui a fini par prendre sa revanche.

"S'il est rentré dans ma tête avec ces arrêts ? Non, j'ai juste eu la sensation après son arrêt du pied qu'il me devait un but. Donc j'ai fini par le mettre", continue Dolberg avec un imperceptible sourire. "Inarrêtable ? Peut-être qu'un autre l'aurait eu, je ne sais pas. Mais c'est un beau but".

Cela pourrait être un magnifique... dernier but pour Anderlecht. "Ce n'est pas un but d'au revoir. Je marquerai d'autres buts pour Anderlecht. En Europe ? Il y a un match européen jeudi prochain et j'aimerais marquer dans ce match", poursuit le buteur danois.

"Concernant mon avenir, je suis un joueur d'Anderlecht et c'est ce qui compte aujourd'hui. Si mon futur dépend d'une qualification européenne ? Non", conclut Dolberg laconiquement. Les supporters espèrent pouvoir le croire.