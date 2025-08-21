Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Le Standard cherchait une solution pour Boško Šutalo. Comme prévu, le défenseur va se relancer en Pologne.

Il y a un an, le Standard s'est frotté les mains en attirant Boško Šutalo. Grâce aux connexions croates d'Ivan Leko, les Rouches ont pu accueillir un solide défenseur, payé quatre millions par le Dinamo Zagreb deux ans plus tôt et doté d'une certaine expérience en Italie.

Le natif de Metković n'a pas déçu pour ses débuts : Šutalo n'a pas fait dans la dentelle et n'était pas étranger à la solidité défensive de l'équipe dès le début de saison, sans fioriture à la relance.

Mais à l'image de David Bates, son horizon s'est assombri au fil de la saison et des blessures : cinq titularisations seulement en 2025. Et le départ de Leko n'a pas arrangé son cas, que du contraire. Victime d'un certain mal-être au club, il n'est pas apparu à la moindre reprise sur la feuille de match depuis le début de saison.

Un prêt avant un transfert définitif ?

Depuis plusieurs semaines, la direction cherche à lui négocier un départ. C'est désormais chose faite : le Standard a confirmé ce soir le départ de son joueur vers le club polonais du KS Cracovia jusqu'en fin de saison.

Le deal comporte une option d'achat, évaluée à 500 000 euros. Boško Šutalo pourrait donc déjà bien avoir disputé son dernier match sous le maillot rouche. Si l'option n'est pas levée, il dispose encore de quatre ans de contrat à Sclessin.