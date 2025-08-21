Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Ce soir, Anderlecht accueille l'AEK Athènes dans le cadre du barrage de Conférence League. L'affrontement a déjà commencé entre les deux camps de supporters.

Alors que le Sporting d'Anderlecht et la commune ont renforcé les mesures de sécurité autour du stade, des affrontements ont tout de même éclaté, ailleurs dans la capitale. Et à en croire SudInfo, ils étaient assez violents.

Nos confrères rapportent que des heurts ont éclaté rue des harengs, juste à côté de la Grand-Place, après que le ton soit monté entre des hooligans des deux clubs, quelques heures avant la rencontre.



La police a eu du travail

Des coups ont été échangés, mais les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, si bien qu'on ne déplore aucun blessé. Mais plusieurs arrestations ont été menées.

"Lors du contrôle, des objets suspects ont été découverts, susceptibles de compromettre le déroulement sécurisé du match", explique à Belga la commissaire de police Linda Camarero-Verde, porte-parole de la zone.

La police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles) a quant à elle précisé que plusieurs dizaines de supporters ont été arrêtés administrativement.