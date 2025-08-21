Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Charleroi cherchait un remplaçant à Vetle Dragsnes. Les Zèbres l'ont encore cédé en sondant le marché français.

Après plusieurs semaines de temporisation, le mercato de Charleroi s'accélère. Dans le dossier du nouvel arrière gauche, c'est la volonté de départ de Vetle Dragsnes qui a précipité les choses. Le Norvégien ne se voyait pas passer la saison comme doublure de Mardochée Nzita.

La proposition de Brann Bergen lui a permis de rentrer au pays avec la perspective de regoûter au football européen dans un rôle de titulaire. Charleroi n'a pas tardé à annoncer son remplaçant.



Comme pressenti, il s'agit de Jules Gaudin. Le Français de 25 ans débarque dans le cadre d'un transfert définitif en provenance du Paris FC, il a signé un contrat de deux ans au Mambourg.

Un nouveau concurrent pour Nzita

Formé à Guingamp, l'ancien international U17 français était actif à Paris depuis deux ans. Après une saison comme titulaire, il a été prêté à Caen pour retrouver un peu plus de temps, il a donc vécu à distance les scènes de liesse du vestiaire parisien, promu en Ligue 1.

Jules Gaudin débarque dans le Pays Noir avec plus de 90 rencontres de Ligue 2 à son actif. Après Aurélien Scheidler (recruté à Dender mais de nationalité française) et Kevin Van den Kerkhof (arrivé de Metz), Charleroi continue à miser sur le football tricolore ces derniers jours.