Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

Après le départ de Scheidler, le FCV Dender pourrait perdre un autre cadre : son capitaine Joedrick Pupe est tout proche de rejoindre les Vancouver Whitecaps.

Le FCV Dender a vu Aurélien Scheidler filer à Charleroi cette semaine. Pour s’offrir l’attaquant français, les Zèbres ont déboursé près d’un million et demi d’euros, réalisant un joli coup pour renforcer leur secteur offensif.

Un nouveau départ pourrait s’ajouter à la liste. Selon Het Laatste Nieuws, Joedrick Pupe serait tout proche de tourner à son tour la page du FCV Dender.

Le capitaine de Dender serait sur le point de s’engager avec les Vancouver Whitecaps, au Canada. La légende du Bayern Munich, Thomas Müller, et ancien joueur de Vincent Kompany, s’y est engagée il y a quelques semaines.

Pour Pupe, ce serait un deuxième défi à l’étranger, mais le tout premier en dehors de l’Europe. Formé à Courtrai, il avait tenté une première expérience aux Pays-Bas, du côté d’Almere City.

Arrivé libre en provenance de Lierse à l’été 2023, il a porté 64 fois le maillot de Dender, avec à la clé une seule passe décisive.