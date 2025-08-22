"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

Julien De Sart a rejoint le Qatar la saison dernière et ne compte pas revenir de sitôt. Le milieu de terrain a reçu une proposition d'un club belge, qu'il a refusée.

L'été dernier, Julien De Sart quittait La Gantoise et signait, à la surprise générale, au club d'Al-Rayyan, au Qatar. "Avec tous les changements à La Gantoise et cette saison très difficile, je ne regrette certainement pas mon départ. Je suis très heureux ici", a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad.

Utilisé à vingt reprises en vingt-deux matchs de championnat la saison dernière (il a manqué deux rencontres pour suspension), le milieu de terrain de 30 ans aurait pu revenir en Belgique cet été. Un club l'a contacté, mais il n'a pas donné suite.

"Un club belge qui ne joue pas en Europe, oui. Mais ce n'était qu'un coup de fil, ce n'est pas allé plus loin. Je compte bien rester ici plusieurs années", a-t-il assuré.

Julien De Sart ne voulait pas revenir en Belgique

Malgré la baisse de niveau par rapport au football européen, Julien De Sart a trouvé un cadre qui lui convient. "Le rythme de vie est différent ici, car les entraînements n'ont lieu que le soir. Par exemple, j'ai le temps d'aller chercher mes enfants à l'école. En famille, nous avons trouvé un bon équilibre ici, et je ne voulais pas le gâcher après seulement un an."

Sous contrat jusqu'en 2027 au Qatar, l'ancien joueur du Standard, de Zulte Waregem et de Courtrai a bel et bien abandonné la vie sur le vieux continent pour un tout nouveau quotidien au Moyen-Orient.