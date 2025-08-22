"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

Photo: © photonews

Genk a balayé le Lech Poznań en Europa League sur le score de 1-5. Après 45 minutes, le score était déjà de 1-4, et le coach du Lech, Niels Frederiksen, a dû reconnaître que son équipe ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la qualité des Limbourgeois.

Genk a impressionné en Europa League. Après un début difficile en championnat, les troupes de Thorsten Fink se sont imposées 1-5 en Pologne contre le Lech Poznań.

Les locaux ont eu beaucoup de mal : après 45 minutes de jeu, le score était déjà de 1-4 en faveur des Limbourgeois. L'entraîneur Niels Frederiksen a donné une explication simple à cette contre-performance, en conférence de presse.

Lire aussi… Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

"Il y avait une énorme différence de qualité. Nous devons l'admettre. Nous avons joué contre une équipe beaucoup plus forte que nous. C'est une raison", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Le Lech Poznan a pris l'eau contre Genk

"Au niveau tactique, nous aurions peut-être dû aborder les choses différemment, cela peut être remis en question quand on perd 1-5. Nous aurions pu défendre plus bas, mais ce n'est même pas le point. C'était une question de qualité", a poursuivi Frederiksen.

Après la pause, les choses ne se sont pas mieux passées pour le Lech Poznań. Même lorsque Genk a levé le pied, les Polonais n'ont pratiquement rien pu faire. Mais ce n'était plus nécessaire selon Frederiksen.

"À mes yeux, le match était mort en seconde mi-temps. Il y a eu un seul but et c'était un but contre notre camp. La seconde mi-temps était plutôt du genre : 'c'est bon, arrêtez le match'. Parfois, vous devez protéger l'équipe. Si nous avions continué comme en première mi-temps, cela aurait peut-être été 1-10", a-t-il conclu.

Suis KRC Genk - Lech Poznan en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 4-0 KuPS KuPS
Malmö Malmö 3-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 2-1 Ludogorets Ludogorets
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 0-2 Utrecht Utrecht
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 3-1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 1-5 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 2-2 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 1-0 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 0-4 Braga Braga
