"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

Genk a balayé le Lech Poznań en Europa League sur le score de 1-5. Après 45 minutes, le score était déjà de 1-4, et le coach du Lech, Niels Frederiksen, a dû reconnaître que son équipe ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la qualité des Limbourgeois.

Genk a impressionné en Europa League. Après un début difficile en championnat, les troupes de Thorsten Fink se sont imposées 1-5 en Pologne contre le Lech Poznań.

Les locaux ont eu beaucoup de mal : après 45 minutes de jeu, le score était déjà de 1-4 en faveur des Limbourgeois. L'entraîneur Niels Frederiksen a donné une explication simple à cette contre-performance, en conférence de presse.



"Il y avait une énorme différence de qualité. Nous devons l'admettre. Nous avons joué contre une équipe beaucoup plus forte que nous. C'est une raison", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Le Lech Poznan a pris l'eau contre Genk

"Au niveau tactique, nous aurions peut-être dû aborder les choses différemment, cela peut être remis en question quand on perd 1-5. Nous aurions pu défendre plus bas, mais ce n'est même pas le point. C'était une question de qualité", a poursuivi Frederiksen.

Après la pause, les choses ne se sont pas mieux passées pour le Lech Poznań. Même lorsque Genk a levé le pied, les Polonais n'ont pratiquement rien pu faire. Mais ce n'était plus nécessaire selon Frederiksen.

"À mes yeux, le match était mort en seconde mi-temps. Il y a eu un seul but et c'était un but contre notre camp. La seconde mi-temps était plutôt du genre : 'c'est bon, arrêtez le match'. Parfois, vous devez protéger l'équipe. Si nous avions continué comme en première mi-temps, cela aurait peut-être été 1-10", a-t-il conclu.