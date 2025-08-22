La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

Romelu Lukaku sera absent plusieurs mois après une blessure contractée contre l'Olympiakos en match amical. Une nouvelle qui inquiète son club et son entraîneur Antonio Conte.

La blessure de Romelu Lukaku inquiète son club. L’attaquant belge ne reviendra pas avant plusieurs mois. Sorti lors d’un match amical contre l’Olympiakos, le Diable Rouge manquera entre trois et quatre mois de compétition.

Vendredi, en conférence de presse, Antonio Conte n’a pas caché sa préoccupation. L’entraîneur italien a souligné l’importance de son buteur, pilier de l’effectif. "Rom est un joueur clé qui a été décisif la saison dernière", a-t-il rappelé.

Le technicien est allé plus loin, en rappelant l’importance de rester combatif malgré les coups du sort. "C’était comme ça l’année dernière, et ce sera comme ça cette année. Nous travaillons pour tirer le meilleur de cette équipe" a-t-il ajouté.

Face à ce coup dur, le club se met en quête de solutions. Le nom de Tolu Arokodare avait circulé comme remplaçant. Le co meilleur buteur de Pro League la saison passée ne serait pas contre ce transfert.

Remporter la Serie A et briller en Ligue des champions devient un défi encore plus compliqué pour Conte sans son attaquant vedette.