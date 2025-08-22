Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

Ismaël Kandouss est sur une voie de garage et doit quitter La Gantoise. Le défenseur central marocain, déjà prêté la saison dernière, n'a pas convaincu Ivan Leko.

Si Ivan Leko se plaignait du manque de renforts au début du mercato, La Gantoise a rectifié le tir en apportant plusieurs nouveaux joueurs à l’entraîneur croate.

En fin de préparation, l’ex-coach du Standard estimait que son noyau n’était pas assez large, ce qui ne l’a pas empêché de mettre de côté certains éléments qui ne l’avaient pas convaincu, comme Hélio Varela.

L’ailier gauche capverdien n’est pas le seul dans cette situation. Selon Het Laatste Nieuws, Ivan Leko a également décidé de se passer d’un autre Buffalo : Ismaël Kandouss.

Ismaël Kandouss doit se trouver un nouveau défi

L’ancien défenseur de l’Union Saint-Gilloise, arrivé à Gand à l’été 2023 pour un peu moins de deux millions d’euros, avait été prêté à Al-Orobah, en Arabie Saoudite, la saison dernière, malgré l'intérêt du Standard.

De retour à la Planet Group Arena, le défenseur central marocain de 27 ans ne fait pas partie des plans d’Ivan Leko. La Gantoise cherche donc à s’en séparer pour alléger sa masse salariale et éventuellement réaliser un ou deux transferts d’ici la fin du mercato. Aligné à 49 reprises en 2023-2024, Ismaël Kandouss n’a désormais plus aucun avenir à Gand.