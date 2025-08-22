Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM
Malines se cherche toujours du renfort en attaque. Le KV cible désormais un ancien ailier du RWDM, également passé par le Standard.

Face au départ de Nikola Storm, Malines continue de s'activer pour dénicher son nouvel ailier gauche. La direction cible depuis un certain temps Aleksandar Cirkovic, un Serbe de 23 ans évoluant dans le club hongrois de Ferencvaros.

Mais la concurrence est accrue pour le garçon. Malines a donc fait le choix de se tourner vers une autre piste. Sacha Tavolieri rapporte que c'est désormais Pathé Mboup qui est dans les tuyaux.

Une offre aurait été transmise à Pau, le club où Mboup est encore sous contrat jusqu'en 2027. Parallèlement, les discussions avec le joueur sénégalais ont également débuté.

Plus en confiance qu'au RWDM

Le natif d'Mbao n'est pas inconnu du football belge puisqu'il a fait ses premiers pas sur le vieux continent du côté du Standard. Les Rouches l'ont intégré au SL 16 pendant huit mois, mais la collaboration n'a pas été plus loin : en septembre 2022, le garçon réservait la réserve de l'Olympique Lyonnais.

Cela lui a valu un passage au RWDM, la saison où les Molenbeekois jouaient en première division. Mboup avait souvent dû se contenter d'un rôle de supersub au Stade Machtens, avec deux buts et deux assists à la clé. Il sort par contre d'une saison comme titulaire en Ligue 2 : Pau l'a relancé avec un premier exercice à neuf buts et trois assists.

