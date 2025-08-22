Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

Le KV Malines pousse un soupir de soulagement : aucun autre cadre n'est sur le départ. Le joueur a démenti les rumeurs.

Avec les départs de Nikola Storm et de Rafik Belghali, qui a fait ses adieux au groupe juste après le match contre La Gantoise, le KV Malines a vu partir plusieurs joueurs depuis le début du mercato. Sur internet, une rumeur circulait selon laquelle le Maccabi Haïfa, en Israël, était sur le point d’arracher Fredrik Hammar de Malines. Le Suédois a rapidement démenti cette information.

Face à la presse, le milieu défensif a tenu à clarifier la situation. "Je n’étais pas au courant de cette rumeur. C’était une surprise pour moi. Non, il n’y a rien. Il n’y a absolument rien de vrai là-dedans", a affirmé Hammar.

Un joueur concentré uniquement sur le terrain

Hammar est en train de devenir l’un des chouchous du public malinois. "Est-ce que je le remarque ? Non. Je ne lis pas les journaux ni les commentaires. Je joue simplement au football, et ça me plaît."

Lors de l’élimination européenne de Charleroi face à Hammarby, il avait célébré. "Hammarby est l’un des clubs les plus médiatisés en Suède." À Malines, c’est une expérience totalement différente pour lui, où il peut se concentrer uniquement sur le jeu. "C’est agréable de ne pas savoir ce que les gens disent sur toi."

La combativité, une qualité appréciée à Malines

Cette popularité n’a rien d’étonnant : les supporters aiment la combativité et l’agressivité. "C’est grâce au coach : il veut que nous mettions de l’intensité. Je ne suis pas le seul à le faire. Mais c’est agréable d’être reconnu pour ça."