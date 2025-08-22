Interview Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

Muzamel Rahmat depuis Mechelen
| 0 réaction
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1464

Le KV Malines pousse un soupir de soulagement : aucun autre cadre n'est sur le départ. Le joueur a démenti les rumeurs.

Avec les départs de Nikola Storm et de Rafik Belghali, qui a fait ses adieux au groupe juste après le match contre La Gantoise, le KV Malines a vu partir plusieurs joueurs depuis le début du mercato. Sur internet, une rumeur circulait selon laquelle le Maccabi Haïfa, en Israël, était sur le point d’arracher Fredrik Hammar de Malines. Le Suédois a rapidement démenti cette information.

Face à la presse, le milieu défensif a tenu à clarifier la situation. "Je n’étais pas au courant de cette rumeur. C’était une surprise pour moi. Non, il n’y a rien. Il n’y a absolument rien de vrai là-dedans", a affirmé Hammar.

Un joueur concentré uniquement sur le terrain

Hammar est en train de devenir l’un des chouchous du public malinois. "Est-ce que je le remarque ? Non. Je ne lis pas les journaux ni les commentaires. Je joue simplement au football, et ça me plaît."

Lors de l’élimination européenne de Charleroi face à Hammarby, il avait célébré. "Hammarby est l’un des clubs les plus médiatisés en Suède." À Malines, c’est une expérience totalement différente pour lui, où il peut se concentrer uniquement sur le jeu. "C’est agréable de ne pas savoir ce que les gens disent sur toi."

La combativité, une qualité appréciée à Malines

Cette popularité n’a rien d’étonnant : les supporters aiment la combativité et l’agressivité. "C’est grâce au coach : il veut que nous mettions de l’intensité. Je ne suis pas le seul à le faire. Mais c’est agréable d’être reconnu pour ça."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Fredrik Hammar

Plus de news

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
1
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

15:45
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

13:30
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30
"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

12:00
3
Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

11:30
Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

11:00
Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

10:00
"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

10:30
Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

09:30
Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

09:00
Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 24/08 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved