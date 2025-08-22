"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League
Photo: © photonews

Genk a fait un grand pas vers la phase de ligue de l'Europa League en s'imposant 1-5 sur le terrain du Lech Poznań. Patrik Hrosovsky s'est distingué avec deux buts et son expérience précieuse.

Le Racing Genk a quasiment assuré sa place en phase de ligue de l’Europa League. Les Limbourgeois se sont imposés jeudi soir sur le terrain du Lech Poznań sur le score sans appel de 1-5.

L’un des grands artisans de cette victoire a été Patrik Hrosovsky. Konstantinos Karetsas commence désormais presque toutes les rencontres, mais cette fois, c’est le milieu slovaque qui a été préféré. Et le choix s’est avéré payant.

"C’est pour des raisons purement tactiques que Hrosovsky a été aligné à cette position plutôt que Karetsas. Nous disposons d’un groupe solide et je suis heureux de pouvoir l’utiliser de manière optimale", a expliqué l’entraîneur Thorsten Fink après la rencontre, en conférence de presse.

Genk a répondu aux critiques

Le joueur de 33 ans a inscrit les deux premiers buts des Limbourgeois. "Bien sûr, Hrosovsky bénéficie d’une expérience supplémentaire, mais ce sont surtout ses déplacements intelligents qui ont fait la différence. Karetsas a d’autres qualités : il touche plus le ballon et peut produire des actions décisives."

"Je suis heureux que mes joueurs aient parfaitement exécuté le plan de jeu. Nous avons gardé le contrôle et avons frappé aux bons moments. Mon équipe a ainsi répondu avec force aux critiques des dernières semaines concernant notre manque d’efficacité", a conclu l’entraîneur allemand.

Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan
Thorsten Fink

Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 4-0 KuPS KuPS
Malmö Malmö 3-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 2-1 Ludogorets Ludogorets
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 0-2 Utrecht Utrecht
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 3-1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 1-5 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 2-2 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 1-0 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 0-4 Braga Braga
