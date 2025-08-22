Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

Le Racing Genk a signé une écrasante victoire 1-5 contre le Lech Poznan, avec un Patrik Hrosovsky en grande forme, auteur de deux buts. Le milieu de terrain de 33 ans a enfin eu sa chance et a immédiatement récompensé la confiance placée en lui.

Le tout alors qu’il n’avait accumulé que 19 minutes en Jupiler Pro League cette saison. Le milieu slovaque était très motivé. "Même à 33 ans, on reste impatient quand on ne joue pas", a-t-il déclaré au Belang van Limburg.



"Je me sentais très bien depuis un moment déjà, même si je comprends la situation. Nous avons un groupe de grande qualité, surtout au milieu de terrain, où la concurrence est forte. Le coach doit donc faire des choix. Aujourd'hui, ma patience a été récompensée."

Avec lui, tu sais que tu dois juste courir"

Après son premier but, Hrosovsky a perdu le ballon, entraînant l’égalisation polonaise. "Le ballon a rebondi, le terrain n’était pas fantastique non plus. Mais cela ne doit certainement pas servir d’excuse."

"Je suis très content d’avoir pu rectifier immédiatement le tir grâce à un ballon phénoménal de Jarne Steuckers. Avec lui, tu sais juste que tu dois courir : ses passes arrivent toujours parfaitement. La suite du match a également été très bonne", conclut Hrosovsky.