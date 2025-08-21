Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League
Quelques minutes après Anderlecht en Conférence League, Genk débutait son barrage d'Europa League. Le Racing l'a emporté haut la main sur le terrain du Lech Poznan.

Après avoir remporté sa première victoire de la saison du côté de Louvain, Genk faisait face au plus gros défi de sa campagne, le barrage d'Europa League contre le Lech Poznan, champion en titre de l'Ekstraklasa polonaise.

Face à l'équipe d'Antonio Milic et Ali Gholizadeh (blessé), les Limbourgeois n'ont pas traîné, ouvrant le score après dix minutes grâce à Patrik Hrosovsky, au bon endroit sur une frappe de Zakaria El Ouahdi repoussée par le gardien adverse.

Lire aussi… "On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

En contrôle, Genk s'est toutefois laissé surprendre. Dix minutes après son but, Hrosovsky s'est mué en donneur d'assist pour les Polonais sur une perte de balle coupable, 1-1 après 20 minutes. Mais le Slovaque, décidément présent aux quatre coins du terrain, avait à coeur de se faire pardonner et a redonné l'avantage aux siens cinq minutes plus tard, bien lancé en profondeur par Jarne Steuckers (25e, 1-2).

Le Racing n'a pas eu le temps de douter

Cette fois, les visiteurs avaient lancé leur marche en avant : Bryan Heynen a conforté l'avance de Genk en faisant le break sur corner peu avant la demi-heure, Oh Hyeon-gyu fera même 1-4 avant la mi-temps, alors qu'il venait de rater un penalty deux minutes plus tôt.

En contrôle, le Racing a même alourdi le score en début de deuxième acte sur un but contre son camp. 1-5, score final : malgré la réaction des locaux dans la dernière demi-heure pour mettre Tobias Lawal à contribution, Genk s'offre le champion polonais sans trembler et n'a plus qu'à finir le travail à la maison pour confirmer sa place en Europa League.

Suis KRC Genk - Lech Poznan en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

18:40
23:20
23:00
23:20
22:45
3
1
1
1
2
Europa League

 Play-offs (A)
FC Midtjylland FC Midtjylland 4-0 KuPS KuPS
Malmö Malmö 3-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
?kendija 79 ?kendija 79 2-1 Ludogorets Ludogorets
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 0-2 Utrecht Utrecht
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 3-1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 1-5 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 2-2 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 1-0 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 0-4 Braga Braga
