Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

Photo: © photonews

L'avenir de Kasper Dolberg au RSC Anderlecht est remis en question, alors que le club bruxellois pourrait manquer l'Europe. Le Club de Bruges, en quête d'un attaquant, est cité comme destination potentielle. Le consultant Franky Van Der Elst se montre critique.

Le RSC Anderlecht risque de vivre une saison sans Coupe d’Europe s’il perd la semaine prochaine contre l’AEK Athènes. Cela représenterait un manque à gagner estimé à 15 millions d’euros.

Le dossier Dolberg

Un montant qui correspond presque à la somme que le club espère tirer du transfert de Kasper Dolberg. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train autour d’un éventuel départ de l’attaquant danois afin de dégager une marge budgétaire.

De son côté, le Club de Bruges pourrait, selon beaucoup, avoir besoin d’un attaquant expérimenté supplémentaire. Et si ces deux histoires, celles d’Anderlecht et du Club de Bruges, venaient à se rejoindre avec un transfert de Kasper Dolberg au Jan Breydel ?

L’ancien Diable Rouge et consultant Franky Van Der Elst s’est exprimé clairement dans le Nieuwsblad au sujet d’un éventuel passage de Kasper Dolberg chez les Blauw en Zwart : "Hola, là c’est terrain glissant, hein. Le public d’Anderlecht n’aimerait vraiment pas ça… et celui du Club non plus", a-t-il confié.

"Vermant est un chouchou du public. Il vient du centre de formation, dégage de l’énergie, se jette sur tout ce qui bouge. Aller chercher à Anderlecht un concurrent direct pour lui ? Le Club de Bruges ne fera jamais ça. Là, il y aurait des problèmes", conclut Van Der Elst.

