L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

Photo: © photonews

La troisième journée de D1B était le théâtre de cinq rencontres ce soir. Avec des fortunes diverses pour les clubs francophones.

Après la défaite des Francs Borains contre Beveren, la D1B était à pied d'oeuvre ce soir, avec pas moins de cinq matchs au menu du multilive. Le premier but de la soirée est tombé au Mambourg, où l'Olympic Charleroi a subi une troisième défaite par trois buts d'écart en trois matchs.

C'est Thierry Ambrose qui a mis Courtrai aux commandes après 12 minutes, avant de récidiver sur penalty à la demi-heure. Malgré les changements carolos dans le quatrième quart d'heure, les Kerels ont aggravé le score à l'heure de jeu via Lenn De Smet. Malgré quelques bons mouvements des Dogues, le score n'évoluera plus, laissant le chantier olympien à ciel ouvert.

Le RFC Liège et Seraing solides

Scénario plus favorable pour le RFC Liège. Pourtant, les Sang et Marine ont souffert à Lokeren-Temse, qui a dominé le début de la rencontre. Mais là où les Waeslandiens ont Radja Nainggolan, les visiteurs ont Oumar Diouf. Véritable sensation de l'été, le Sénégalais a encore fait mouche en fin de première mi-temps. Malgré les assauts de Lokeren en deuxième mi-temps, le RFC Liège a conservé son avantage jusqu'au bout pour enchaîner une deuxième victoire de rang après son succès contre Seraing.

De leur côté, les Métallos ont décroché leur premier point de la saison chez les U23 de Genk. Les hommes de Kevin Caprasse ont pris les choses en main et ont dominé le premier acte, sans en être récompensés. Les visiteurs ont débuté la deuxième mi-temps sur le même rythme mais ont été mis en difficulté par l'exclusion de Djibril Diarra dans la dernière demi-heure. Ce sont alors les jeunes de Genk qui ont poussé, sans plus de réussite, 0-0 score final.

Même résultat pour les Francs Borains contre Lommel. Les hommes d'Igor De Camargo ont pourtant à nouveau montré les progrès réalisés durant l'été, avec quelques temps forts intéressants. Les protégés du Stade Robert Urbain ont tenté pas moins de 23 frappes, sans parvenir à trouver la faille.7

Plus de spectacle en revanche pour le match entre le Lierse et Eupen. Mais les deux équipes n'ont pas joué leur meilleur football au même moment. Les Pandas ont en effet très mal débuté leur rencontre, encaissant deux buts dans la première moitié de la première mi-temps, rejoignant même les vestiaires sur le score de 3-0. La réduction du score de Yentl Van Genchten et Isaac Nuhu dans la dernière demi-heure n'a pas suffi pour ramener un point de la Chaussée du Lisp.

FC Liège
Eupen

Division 2

 Journée 3
La Gantoise La Gantoise 1-1 Beerschot Beerschot
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-2 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 3-2 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 KV Courtrai KV Courtrai
Jong Genk Jong Genk 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 0-0 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 0-1 FC Liège FC Liège
