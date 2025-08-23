Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Lors de sa saison en prêt à Westerlo, Nene Dorgeles avait montré de quel bois il se chauffait. Il continue à s'affirmer hors de Pro League.

Il y a trois ans, Salzbourg avait prêté Nene Dorgeles à Westerlo avant même qu'il ait disputé la moindre minute en équipe première. Dans sa stratégie d'attirer de jeunes joueurs étrangers, le club campinois ne s'était pas trompé.

Arrivé sur la pointe des pieds, Nene Dorgeles s'était révélé par ses dribbles virevoltants en Belgique. Il avait quitté Westerlo sur une saison à 13 buts et 4 assists, sans même rester dans les mémoires par son instinct de finisseur.

Créatif à souhait, l'international malien a reçu sa chance à Salzbourg à son retour en Autriche. Ce n'est véritablement la saison dernière qu'il s'est imposé comme titulaire indiscutable, avec 15 buts et 9 assists à la clé.

Toujours dans les petits papiers des propriétaires turcs de Westerlo

Présent face au Club de Bruges lors des préliminaires de Ligue des Champions, Nene Dorgeles a vécu des adieux contrariés. Il s'est en effet offert un transfert retentissant quelques jours après l'élimination face aux Blauw en Zwart.

L'ancienne attraction de Westerlo a rejoint Fenerbahce. Le club turc a payé pas moins de 18 millions pour mettre Nene Dorgeles sous contrat jusqu'en 2030. Trois ans après avoir été coaché par Jonas De Roeck, le voici désormais avec un certain José Mourinho comme entraîneur.