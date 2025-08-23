Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thomas Henry est suspendu, Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. Mircea Rednic devrait faire confiance à René Mitongo pour le réception du Cercle de Bruges.

C’est un cas de figure particulier auquel est confronté Mircea Rednic avant la réception du Cercle. L’entraîneur du Standard, qui aime faire évoluer son équipe avec deux attaquants, n’en a pratiquement plus dans son noyau !

En effet, Thomas Henry est suspendu après son exclusion de la semaine dernière, tandis que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. C’est donc le jeune René Mitongo, monté au jeu contre Charleroi et Malines lors des derniers Europe Play-Offs, ainsi que pour les cinq dernières minutes à La Louvière, qui devrait connaître la première titularisation de sa carrière en Jupiler Pro League.

Lire aussi… "Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

Du changement attendu dans la composition du Standard

Pour le reste, le T1 des Rouches a prévu du changement au niveau de ses défenseurs latéraux, a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, avant d’ajouter dans la foulée que Henry Lawrence était désormais à 100 % après son opération de l’appendicite. Il devrait donc commencer la rencontre à la place d’Alexandro Calut, qui a manqué deux jours d’entraînement cette semaine en raison d’une petite blessure.

Une question se pose également en défense centrale. Rednic a confirmé la mise en place d’une défense à quatre, ce qui signifie que soit Daan Dierckx, soit Ibe Hautekiet, soit Josué Homawoo sortira du onze de base. Homawoo n’a pas encore manqué la moindre minute depuis le début de saison, Hautekiet est de retour à 100 % après sa blessure : c’est donc Dierckx, le troisième dans la hiérarchie, qui devrait s’asseoir sur le banc. Atteint d’une bronchite pendant la semaine, Marlon Fossey devrait bien tenir son couloir droit.

Comment accompagner correctement René Mitongo ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra devrait enchaîner, tout comme Casper Nielsen. Tobias Mohr est attendu à gauche, mais des incertitudes subsistent pour compléter l’équipe. Rafiki Saïd a été remplacé deux fois à la pause après deux rencontres très difficiles, Adnane Abid revenait d’une petite blessure et Mohamed El Hankouri n’est pas encore prêt à jouer.

Notre choix se porte donc sur Nayel Mehssatou et un retour d’Adnane Abid dans le onze de base, pour un Standard qui pourrait évoluer dans une sorte de 4-2-3-1 avec, on l’imagine, beaucoup de soutien autour du jeune René Mitongo. L’autre option aurait été de repositionner Rafiki Saïd en pointe, un rôle qu’il a déjà occupé dans sa carrière, mais Rednic se souvient surtout d’avoir lancé Michy Batshuayi et Imoh Ezekiel lors de son premier passage, et rêve de rééditer le même coup.

La composition probable du Standard contre le Cercle : Epolo – Lawrence, Hautekiet, Homawoo, Fossey – Ilaimaharitra, Nielsen – Mohr, Mehssatou, Abid – Mitongo.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Cercle de Bruges
Mircea Rednic

Plus de news

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

15:45
Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Hautekiet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Hautekiet

07:00
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

22:00
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

13:30
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30
"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

12:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved