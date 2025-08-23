Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Thomas Henry est suspendu, Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. Mircea Rednic devrait faire confiance à René Mitongo pour le réception du Cercle de Bruges.

C’est un cas de figure particulier auquel est confronté Mircea Rednic avant la réception du Cercle. L’entraîneur du Standard, qui aime faire évoluer son équipe avec deux attaquants, n’en a pratiquement plus dans son noyau !

En effet, Thomas Henry est suspendu après son exclusion de la semaine dernière, tandis que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. C’est donc le jeune René Mitongo, monté au jeu contre Charleroi et Malines lors des derniers Europe Play-Offs, ainsi que pour les cinq dernières minutes à La Louvière, qui devrait connaître la première titularisation de sa carrière en Jupiler Pro League.



Du changement attendu dans la composition du Standard

Pour le reste, le T1 des Rouches a prévu du changement au niveau de ses défenseurs latéraux, a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, avant d’ajouter dans la foulée que Henry Lawrence était désormais à 100 % après son opération de l’appendicite. Il devrait donc commencer la rencontre à la place d’Alexandro Calut, qui a manqué deux jours d’entraînement cette semaine en raison d’une petite blessure.

Une question se pose également en défense centrale. Rednic a confirmé la mise en place d’une défense à quatre, ce qui signifie que soit Daan Dierckx, soit Ibe Hautekiet, soit Josué Homawoo sortira du onze de base. Homawoo n’a pas encore manqué la moindre minute depuis le début de saison, Hautekiet est de retour à 100 % après sa blessure : c’est donc Dierckx, le troisième dans la hiérarchie, qui devrait s’asseoir sur le banc. Atteint d’une bronchite pendant la semaine, Marlon Fossey devrait bien tenir son couloir droit.

Comment accompagner correctement René Mitongo ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra devrait enchaîner, tout comme Casper Nielsen. Tobias Mohr est attendu à gauche, mais des incertitudes subsistent pour compléter l’équipe. Rafiki Saïd a été remplacé deux fois à la pause après deux rencontres très difficiles, Adnane Abid revenait d’une petite blessure et Mohamed El Hankouri n’est pas encore prêt à jouer.

Notre choix se porte donc sur Nayel Mehssatou et un retour d’Adnane Abid dans le onze de base, pour un Standard qui pourrait évoluer dans une sorte de 4-2-3-1 avec, on l’imagine, beaucoup de soutien autour du jeune René Mitongo. L’autre option aurait été de repositionner Rafiki Saïd en pointe, un rôle qu’il a déjà occupé dans sa carrière, mais Rednic se souvient surtout d’avoir lancé Michy Batshuayi et Imoh Ezekiel lors de son premier passage, et rêve de rééditer le même coup.

La composition probable du Standard contre le Cercle : Epolo – Lawrence, Hautekiet, Homawoo, Fossey – Ilaimaharitra, Nielsen – Mohr, Mehssatou, Abid – Mitongo.