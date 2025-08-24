🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

Du haut de ses 17 ans, Noah Fernandez fait de plus en plus de bruit au PSV. Aujourd'hui, il s'est illustré avec l'équipe espoirs.

Noah Fernandez n'avait que six ans lorsqu'il a quitté le Lierse pour le PSV Eindhoven. Onze ans plus tard, le garçon est toujours là et continue à franchir les étapes les unes après les autres. Aujourd'hui, le jeune milieu offensif a marqué son premier but professionnel.

Intégré au noyau A lors de la préparation, Fernandez a débuté la saison comme titulaire avec l'équipe espoirs. Deux semaines après ses débuts en pro, le Lierrois a fait mouche pour la première fois, après seulement quatre minutes face au FC Dordrecht.

Dans la lignée des jeunes pépites belges du PSV

Et il ne s'est pas arrêté là : Noah Fernandez a montré qu'il avait tout du grand talent que le football belge voit en lui avec plusieurs gestes techniques de haute volée pour accélérer le jeu de son équipe.

L'international U17 s'est même montré décisif avec un assist en bout de course dès le début du deuxième acte. De quoi mettre sur du velours le Jong PSV, qui s'est finalement imposé sur le score de 1-2.

Noah Fernandez maintenant implique sur les 2 buts.



Buteur + Passeur décisif https://t.co/aezpGix5xn pic.twitter.com/Zul7SYtINX — 🇺🇾 (@darwizzyscout) August 23, 2025

Les jeunes Eindhovenaars en sont à trois victoires en trois matchs, et notre jeune compatriote n'y est pas étranger. Noah Fernandez, définitivement un nom à retenir pour les prochaines années, et même déjà pour les prochaines semaines.