🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

Peu avant l'heure de jeu, Dennis Praet a été exclu de la rencontre entre l'Antwerp et Malines. C'est le VAR qui a changé la décision de Bram Van Driessche.

Grâce à un superbe coup de canon de Mahamadou Doumbia à dix minutes de la fin du temps réglementaire, l'Antwerp a infligé à Malines sa première défaite de la saison, ce dimanche au Bosuil.

La rencontre aurait cependant pu tourner autrement lorsqu'à l'heure de jeu, Dennis Praet a été exclu pour une intervention jugée dangereuse sur Kerim Mrabti.



Exclusion méritée pour Dennis Praet ?

Dans un premier temps, Bram Van Driessche avait adressé un carton jaune au milieu de terrain de l'Antwerp. C'est ensuite le VAR qui a appelé l'arbitre principal de la rencontre pour lui demander de changer sa décision.

Bram Van Driessche a appliqué la consigne, alors que sur la pelouse, Dennis Praet soutenait que son intervention n'était pas volontaire et qu'il n'avait pas appuyé ses crampons sur la cheville de son adversaire.

Le joueur de 31 ans a été exclu et a donc manqué ses premières minutes de la saison en match officiel. Une exclusion aux conséquences limitées, grâce au superbe but de Mahamadou Doumbia.