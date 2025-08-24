Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

Photo: © photonews

Victoire à l'arrachée de l'Antwerp contre Malines, grâce à une superbe frappe de Mahamadou Doumbia. Un succès qui pourrait faire office de déclic pour le Great Old.

Avec un 6/12, l'Antwerp n'a pas démarré son championnat de manière idéale. Malines, avec un 8/12, dont une victoire face au Club de Bruges, pouvait en revanche se targuer d'un très bon début de saison. Les deux équipes s'affrontaient au Bosuil ce dimanche.

Une rencontre pour laquelle Senne Lammens et Michel-Ange Balikwisha, en instance de départ, n'étaient pas sur la feuille de match. Lors de cette partie, un vibrant hommage a été rendu par les supporters des deux camps à Gino, fan de l'Antwerp récemment décédé.

Erreur de Van den Bosch, Somers répond

Sur le terrain, le Matricule 1 offre véritablement l'ouverture du score à son adversaire. Une grosse erreur de Zeno Van den Bosch après un peu plus de dix minutes permet à Thérence Koudou d'aligner Thoelen et d'ouvrir le score (0-1, 11e). Un quart d'heure plus tard, le portier de 35 ans est à la bonne place devant Lauberbach (23e).

Cet arrêt permet à l'Antwerp de revenir dans la rencontre deux minutes plus tard. Un corner dévié passe entre les jambes de Janssen et arrive chez Somers, qui égalise (1-1, 25e). Dans cette rencontre aux nombreuses occasions, notamment pour Malines, les deux équipes se quittent sur un score de parité à la mi-temps.

En seconde période, un nouveau tournant survient juste avant l'heure de jeu, lorsque Dennis Praet arrive en retard sur Mrabti. Bram Van Driessche, qui lui adresse d'abord un carton jaune, est appelé par la VAR et change sa décision : l'Antwerp évoluera désormais en infériorité numérique (55e).

Coup de canon décisif de Mahamadou Doumbia

De quoi offrir trois nouveaux points à Malines et confirmer l'excellent début de saison des hommes de Fred Vanderbiest ? Et bien non, car c'est l'Antwerp qui a finalement pris les trois points grâce à un coup de génie de l'un de ses talents également cité sur le départ : Mahamadou Doumbia. Le médian malien a envoyé une frappe sèche depuis l'extérieur de la surface, qui n'a laissé aucune chance à Ortwin De Wolf (2-1, 80e).

Dans un derby, après cet hommage poignant et avec ce scénario, cette victoire pourrait être synonyme de déclic pour l'Antwerp de Stef Wils, qui compte neuf points après cinq journées, soit un point de plus que Malines, qui descend provisoirement à la sixième place. Les hommes de Fred Vanderbiest ont clairement raté le coche.

Jupiler Pro League
Antwerp
KV Malines

