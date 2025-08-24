"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout depuis Bosuilstadion
| 0 réaction
"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mahamadou Doumbia a sorti une nouvelle fois sa spéciale. Véritable atout pour l'Antwerp, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait faire basculer une rencontre. Le héros du match s'est exprimé à notre micro après la victoire à domicile du Great Old contre le KV Malines (2-1).

"L’important, ce sont les trois points, même si je marque. Ce pour quoi tu travailles, ce sont les trois points. Parfois ça marche, parfois non", pointe-t-il. "C’est vrai que ça a déjà réussi à plusieurs reprises."

L’Antwerp tire le meilleur profit d’un Doumbia qui joue libéré. "Je n’ai pas grand-chose en tête quand je frappe." Pour l’instant, ce sont surtout Lammens et Balikwisha qui sont associés à un départ, mais ce genre de moments place aussi Mahamadou Doumbia en vitrine. "Est-ce qu’il pourrait encore se passer quelque chose pour moi au niveau des transferts ? Je me concentre vraiment sur le football. Pour le reste, tu ne sais jamais ce qui peut arriver."

Lire aussi… 🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

L’entraîneur de l’Antwerp veut encore voir Mahamadou Doumbia progresser

Le coach Stef Wils veut évidemment toujours tirer davantage de ses joueurs. C’est pourquoi il pousse le Malien de 21 ans à faire encore mieux. "Est-ce que je lui dis souvent de tirer au but ? Je n’ai pas besoin, il le fait naturellement", sourit Wils. "Il doit encore varier davantage pour devenir encore plus imprévisible."

Les propos de Vincent Janssen témoignent encore plus de la confiance dont jouit Mahamadou Doumbia auprès de ses coéquipiers. Sont-ils certains que ce sera un but quand il arme une frappe ? "Non, mais tout le monde dans l’équipe accepte totalement qu’il tire. Il lui arrive de mal frapper le ballon, mais il nous a déjà offert tellement de grands moments."

Janssen prédit un bel avenir à Doumbia

Vincent Janssen considère le milieu de terrain comme l’un de ces talents de l’Antwerp qui a encore plusieurs étapes à franchir : "C’est un plaisir de jouer avec lui dans l’équipe. Pour nous, il est incroyablement important. Il va encore avoir une très belle carrière."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
KV Malines
Stef Wils
Mahamadou Doumbia
Vincent Janssen

Plus de news

🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

18:30
Lahssaini omniprésent, Peano plus fébrile : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Lahssaini omniprésent, Peano plus fébrile : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

15:28
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Sylla - Lammens - Balikwisha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Sylla - Lammens - Balikwisha

20:00
🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

15:00
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

21:00
David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

20:45
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

20:31
Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

20:00
Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

19:30
Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

Un jeune talent de 16 ans issu de la région liégeoise rejoint déjà un club de Série A

18:00
Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

Gilbert Bodart ne ménage pas Marc Wilmots : "Il n'a même pas de place pour moi et mes 500 matchs"

17:30
3
Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

Cet ancien entraîneur éphémère d'Anderlecht... est porté disparu : "Je ne connais plus personne qui lui parle"

17:00
David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

David Hubert victime de la même malédiction que ses prédécesseurs ?

16:30
Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

16:00
2
Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

14:01
La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

14:30
Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution" Interview

Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution"

13:30
Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

13:06
"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

12:30
3
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
6
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

09:30
"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

23/08
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40
🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête Interview

🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

07:00
🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

07:20
Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

23:02
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle Interview

🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved