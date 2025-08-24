"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

Mahamadou Doumbia a sorti une nouvelle fois sa spéciale. Véritable atout pour l'Antwerp, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait faire basculer une rencontre. Le héros du match s'est exprimé à notre micro après la victoire à domicile du Great Old contre le KV Malines (2-1).

"L’important, ce sont les trois points, même si je marque. Ce pour quoi tu travailles, ce sont les trois points. Parfois ça marche, parfois non", pointe-t-il. "C’est vrai que ça a déjà réussi à plusieurs reprises."

L’Antwerp tire le meilleur profit d’un Doumbia qui joue libéré. "Je n’ai pas grand-chose en tête quand je frappe." Pour l’instant, ce sont surtout Lammens et Balikwisha qui sont associés à un départ, mais ce genre de moments place aussi Mahamadou Doumbia en vitrine. "Est-ce qu’il pourrait encore se passer quelque chose pour moi au niveau des transferts ? Je me concentre vraiment sur le football. Pour le reste, tu ne sais jamais ce qui peut arriver."



L’entraîneur de l’Antwerp veut encore voir Mahamadou Doumbia progresser

Le coach Stef Wils veut évidemment toujours tirer davantage de ses joueurs. C’est pourquoi il pousse le Malien de 21 ans à faire encore mieux. "Est-ce que je lui dis souvent de tirer au but ? Je n’ai pas besoin, il le fait naturellement", sourit Wils. "Il doit encore varier davantage pour devenir encore plus imprévisible."

Les propos de Vincent Janssen témoignent encore plus de la confiance dont jouit Mahamadou Doumbia auprès de ses coéquipiers. Sont-ils certains que ce sera un but quand il arme une frappe ? "Non, mais tout le monde dans l’équipe accepte totalement qu’il tire. Il lui arrive de mal frapper le ballon, mais il nous a déjà offert tellement de grands moments."

Janssen prédit un bel avenir à Doumbia

Vincent Janssen considère le milieu de terrain comme l’un de ces talents de l’Antwerp qui a encore plusieurs étapes à franchir : "C’est un plaisir de jouer avec lui dans l’équipe. Pour nous, il est incroyablement important. Il va encore avoir une très belle carrière."