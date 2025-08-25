C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KV Malines est sur le point de recruter Maksim Kireev en provenance du Lierse. Le milieu de terrain belgo-biélorusse de 21 ans passera sa visite médicale ce lundi.

Le KV Malines va encore frapper sur le marché des transferts cette semaine. Les Malinois vont recruter un joueur en provenance de Challenger Pro League, du Lierse.

La Gazet van Antwerpen rapporte en effet que Maksim Kireev s’apprête à rejoindre le KV Malines. Il devrait passer sa visite médicale ce lundi.

Il n’aurait en principe plus dû jouer avec le Lierse cette saison, mais en raison de certaines circonstances, cela a tout de même été le cas. Le milieu de terrain avait obtenu un transfert à la fin de la saison dernière.

Il devait rejoindre Willem II, mais la relégation du club néerlandais a fait capoter l’opération. Le montant du transfert devrait avoisiner les 800.000 euros.

Arrivé libre au Lierse en 2023, le milieu de terrain de 21 ans y a disputé un total de 41 matchs, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives. Il compte également déjà six sélections avec la Biélorussie.