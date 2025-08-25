Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Cinq matchs seulement ce week-end, mais bien assez de performances dignes de ce nom pour vous proposer notre habituelle équipe de la semaine.

Gardien de but

Yannick Thoelen n'est certainement pas le gardien de but que les supporters de l'Antwerp s'attendaient à voir briller en ce début de saison, mais en l'absence de Lammens qui finalise son transfert, il a été excellent et a permis au Great Old de confirmer sa bonne forme en battant le KV Malines.

Défenseurs

Nous optons pour un trois arrière, car de nombreux défenseurs centraux ont été très solides ce week-end. Ewoud Pletinckx, aux côtés de Dussenne qui mérite mention, a été excellent défensivement et a marqué un but important pour OHL, qui garde le zéro pour la première fois de la saison.



Djibril Lamego a été l'un des hommes du match pour la RAAL, réussissant quelques retours défensifs bien sentis (il compte déjà de nombreux tacles glissés très spectaculaires cette saison) pour aider les Loups à prendre un point mérité.

Enfin, et malgré leur prestation collective médiocre, soulignons le bon match de Christian Burgess avec l'Union Saint-Gilloise : sans son aisance dans les airs et son vice, La Louvière aurait peut-être pu se mettre à rêver de mieux qu'un partage.

Milieux de terrain

Commençons par les flancs, pour l'occasion des pistons. Face au Standard, Nazinho a peut-être disputé son dernier match pour le Cercle de Bruges, son transfert au Bétis Séville se concrétisant, et il aura réussi ses adieux avec une passe décisive et une cleansheet.

Autre latéral, lui aussi décisif : Louis Patris, qui a donné une passe décisive lors de la victoire de Saint-Trond à Zulte Waregem. L'ancien d'Anderlecht justifie semaine après semaine son achat, et les Trudonnaires pourraient bien avoir fait une belle affaire en levant l'option.

Au coeur du jeu, Sami Lahssaini a livré une prestation trois étoiles face au champion de Belgique, confirmant que son expérience va être cruciale si la RAAL veut se maintenir en D1A. Mahamadou Doumbia a été très actif au milieu de terrain et a encore inscrit un très beau but pour offrir la victoire à l'Antwerp. Enfin, Siebe Schrijvers a disputé un très bon match avec OHL, qui commence enfin à prendre des points.

Attaquants

Impossible de passer à côté de Steve Ngoura, buteur et qui commence à ressembler au grand espoir du football français sous l'étiquette duquel il est arrivé au Cercle de Bruges. Le Standard a vu la différence entre jouer sans attaquant ou avec un attaquant de haut niveau.

À ses côtés, même s'il a joué en 10, nous plaçons Ryotaro Ito en soutien d'attaque. Le meneur de jeu trudonnaire a été à l'assist, et contribue grandement au début de saison en boulet de canon de Saint-Trond.