Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cinq matchs seulement ce week-end, mais bien assez de performances dignes de ce nom pour vous proposer notre habituelle équipe de la semaine.

Gardien de but 

Yannick Thoelen n'est certainement pas le gardien de but que les supporters de l'Antwerp s'attendaient à voir briller en ce début de saison, mais en l'absence de Lammens qui finalise son transfert, il a été excellent et a permis au Great Old de confirmer sa bonne forme en battant le KV Malines.

Défenseurs 

Nous optons pour un trois arrière, car de nombreux défenseurs centraux ont été très solides ce week-end. Ewoud Pletinckx, aux côtés de Dussenne qui mérite mention, a été excellent défensivement et a marqué un but important pour OHL, qui garde le zéro pour la première fois de la saison.

Lire aussi… La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

Djibril Lamego a été l'un des hommes du match pour la RAAL, réussissant quelques retours défensifs bien sentis (il compte déjà de nombreux tacles glissés très spectaculaires cette saison) pour aider les Loups à prendre un point mérité.

Enfin, et malgré leur prestation collective médiocre, soulignons le bon match de Christian Burgess avec l'Union Saint-Gilloise : sans son aisance dans les airs et son vice, La Louvière aurait peut-être pu se mettre à rêver de mieux qu'un partage. 

Milieux de terrain 

Commençons par les flancs, pour l'occasion des pistons. Face au Standard, Nazinho a peut-être disputé son dernier match pour le Cercle de Bruges, son transfert au Bétis Séville se concrétisant, et il aura réussi ses adieux avec une passe décisive et une cleansheet.

Autre latéral, lui aussi décisif : Louis Patris, qui a donné une passe décisive lors de la victoire de Saint-Trond à Zulte Waregem. L'ancien d'Anderlecht justifie semaine après semaine son achat, et les Trudonnaires pourraient bien avoir fait une belle affaire en levant l'option. 

Au coeur du jeu, Sami Lahssaini a livré une prestation trois étoiles face au champion de Belgique, confirmant que son expérience va être cruciale si la RAAL veut se maintenir en D1A. Mahamadou Doumbia a été très actif au milieu de terrain et a encore inscrit un très beau but pour offrir la victoire à l'Antwerp. Enfin, Siebe Schrijvers a disputé un très bon match avec OHL, qui commence enfin à prendre des points. 

Attaquants 

Impossible de passer à côté de Steve Ngoura, buteur et qui commence à ressembler au grand espoir du football français sous l'étiquette duquel il est arrivé au Cercle de Bruges. Le Standard a vu la différence entre jouer sans attaquant ou avec un attaquant de haut niveau.

À ses côtés, même s'il a joué en 10, nous plaçons Ryotaro Ito en soutien d'attaque. Le meneur de jeu trudonnaire a été à l'assist, et contribue grandement au début de saison en boulet de canon de Saint-Trond. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
RAAL La Louvière

Plus de news

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

18:40
"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

18:20
Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

17:00
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

20:00
Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses" Réaction

Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

13:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète" Réaction

Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

15:20
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."

10:45
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00
Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

17:30
Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

15:00
C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

16:30
"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

16:00
Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

15:40
Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

14:40
2
🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

12:20
1
"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

14:20
6
Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

13:40
Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

14:00
Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

13:00
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
2
🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

12:40
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

24/08
1
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

24/08
Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

11:40
1
📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

12:00
Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

11:00
Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

11:20
1
L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

09:30
1
🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

08:30
Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

10:30
"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved