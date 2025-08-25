L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

Louvain a enfin remporté sa première victoire de la saison sur la pelouse de Dender. De retour en Belgique depuis la semaine dernière, Noë Dussenne a déjà laissé une belle impression au sein de la défense louvaniste.

Noë Dussenne, qui a signé à Louvain il y a seulement quelques jours, s’est immédiatement installé dans le onze de départ et a montré pourquoi il avait été recruté. "Il apporte des qualités que nous recherchions : leadership, expérience et taille", a déclaré l'entraîneur David Hubert en conférence de presse après la première victoire de la saison d'OHL, à Dender. "C’est incroyable comment il s’est intégré en quatre jours, dans le vestiaire, à l’entraînement et lors du match. Il a immédiatement montré ce qu’il peut nous apporter."

Pour Ewoud Pletinckx, son nouveau partenaire en charnière centrale, l’apport de Dussenne est indéniable. "Vous l’avez vu dès l’entraînement cette semaine", dit-il. "Il a énormément de leadership et d’expérience, et il n’hésite pas à parler. Pour moi, c’est comme si un roc était à mes côtés. Les choses vont bien se passer pour Louvain, oui."

La première très réussie de Noë Dussenne avec Louvain

La stabilité défensive dégagée par Dussenne a eu un effet positif sur toute l’équipe. OHL a disputé un match beaucoup plus mature face à un adversaire coriace. "En termes de maturité, nous avons été beaucoup plus stables", analyse Hubert. "Nous commettons encore trop d’erreurs et ne sommes parfois pas assez efficaces, mais c’est un pas important en avant."

Pour Dussenne lui-même, ce fut un début de rêve. Il a dû s’adapter rapidement à son nouvel environnement, mais son expérience a rendu ce processus étonnamment facile. Sur le terrain, il a constamment guidé ses coéquipiers, apporté du calme dans les moments difficiles et remporté presque tous ses duels aériens.

La première victoire de la saison redonne souffle et confiance à OHL. Avec Dussenne comme leader en défense, l’équipe semble enfin trouver le bon équilibre. "Il est encore tôt", conclut Hubert, "mais avec les qualités qu’il apporte et la manière dont il s’est déjà intégré, cela nous donne beaucoup de confiance pour les semaines à venir."