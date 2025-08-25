Interview "Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht
Arrivé à Anderlecht en janvier 2025, César Huerta s'acclimate peu à peu à son nouvel environnement. L'ailier mexicain s'est confié à notre micro.

César Huerta n'a pas pu rejoindre Anderlecht dès le début de l'été. Finaliste puis vainqueur de la Gold Cup avec le Mexique, l'ailier a débarqué plus tardivement dans la préparation des Mauves.

"Je me sens bien physiquement", dit-il. "Au début, ils m’ont fait enchaîner des doubles, voire des triples séances d’entraînement. Ils ont vraiment mis la pression pour que je puisse rapidement rattraper le rythme."

Contre l’AEK Athènes, César Huerta a montré son meilleur visage. "C’était un bon match, et pas seulement de ma part", raconte-t-il modestement. "C’était l’une des meilleures prestations d’Anderlecht dans son ensemble. Nous avons montré que nous étions prêts, en tant qu’équipe, à performer à un niveau supérieur."

J’ai une bonne relation avec Hasi

Depuis son arrivée en janvier, Huerta s’est pleinement adapté à la vie et au football à Bruxelles. "Pour moi, le vrai objectif est d’aider l’équipe et de gagner des matchs chaque semaine", dit-il avec détermination. "Il ne s’agit pas de moi, mais de l’équipe. Je veux être important dans notre jeu et faire mon travail pour le groupe."

Sa relation avec l’entraîneur Besnik Hasi, il la décrit comme particulière. "Oui, nous avons une bonne relation. Je comprends maintenant bien ce qu’on attend de moi", explique-t-il. "C’est un coach passionné, très émotionnel pendant les entraînements. Mais en même temps, il fait preuve de beaucoup de patience et explique clairement les choses. Je lui en suis reconnaissant."

Et cette fougue sur le banc ? Pour lui, ce n’est pas une source de stress, au contraire. "Ça aide justement", dit-il. "Ça me permet de rester concentré et de savoir exactement quelles sont mes tâches. Pendant le match, tu sens qu’il veut t’aider."

Dolberg n’est pas un homme de grandes émotions, mais il profite

La collaboration avec ses coéquipiers se passe bien, selon le Mexicain. "Il n’y a pas seulement la touche latino-américaine avec Nilson à gauche et moi à droite", sourit-il. "Des joueurs comme Kasper et Thorgan ont aussi tellement de qualité que les connexions se font facilement. Nous prenons du plaisir à jouer ensemble."

À propos de Kasper Dolberg, l’homme en pointe, César Huerta est clair. "Il n’est peut-être pas un homme de grandes émotions, mais il profite quand nous lui apportons les ballons. Sa classe devant le but nous aide énormément."

L’arrivée de Lucas Biglia dans le staff fait également forte impression. "Il est important", dit Huerta. "Il connaît le club, son histoire, et parle la langue. Il nous transmet cette expérience. Pour de jeunes joueurs comme moi, c’est très précieux."

Anderlecht est prêt à rivaliser avec le top

La Gold Cup remportée a été un moment particulier, mais Huerta est resté lucide. "Il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les gens étaient heureux. Mais au Mexique, c’est un peuple exigeant : dès le lendemain de la victoire, il y avait déjà de nouveaux objectifs", sourit-il. "Moi, je suis allé un moment à la plage pour me reposer, puis je suis directement revenu en Belgique avec toute mon énergie."

Et maintenant ? Selon Huerta, Anderlecht est prêt pour une grande saison : "C’est une équipe avec beaucoup d’éthique de travail, avec beaucoup d’envie. Toutes les pièces du puzzle s’assemblent. Nous avons la bonne mentalité et tout le monde travaille dur. Je suis convaincu que nous sommes prêts à vraiment rivaliser avec le top."

