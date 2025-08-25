Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

La RAAL sort du week-end avec la satisfaction de son bon match contre l'Union. Frédéric Taquin est légitimement apparu fier de ses hommes en conférence de presse.

"Je n'aime pas parler de bon point parce que je vise toujours la victoire, mais partager face au champion en titre après une prestation pleine d'abnégation, de courage et une belle organisation, ça se prend", commence Taquin. "On a joué un match parfait, même s'il y a eu du déchet technique. On a parfois été un peu trop dans la précipitation. C'est là-dessus que nous devons travailler, ça nous permettra de vivre des matchs plus tranquille, sans devoir tout le temps courir après le ballon".

La RAAL n'a pas concédé grand-chose à l'Union, qui n'a pas su développer son jeu habituel : "Notre équipe n'a plus rien à voir avec celle de la première journée contre le Standard, j'en suis très fier. Ca s'est vu avec mes changements un peu plus défensifs : je voulais conserver ce point pour donner encore un peu plus de courage au groupe dans les prochaines semaines".



Cette fois, les Loups n'ont pas flanché dans les dernières minutes : "À La Gantoise, on a eu le réflexe - inconscient - de reculer, ça nous oblige à devoir défendre sur des centres, des phases arrêtées qui sont un peu plus difficiles à contrer avec le contexte émotionnel des fins de match. L'équipe reste fort inexpérimentée en D1A. À Saint-Trond, nous n'avons pas reculé. On a même été assez gourmands et on se fait punir dans le temps additionnel, les détails sont super importants et on avait pas du bien les gérer. Aujourd'hui, cela aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre. Il faut se demander de quoi a besoin l'équipe pour continuer à avancer et progresser".

Une nouvelle recrue déjà très intégrée

Pour progresser, le noyau a justement accueilli une nouvelle tête en la personne de Jerry Afriyie. L'arrivée du jeune international ghanéen (2 sélections, 1 but) a été officialisée hier. L'attaquant de 18 ans est pourtant déjà monté à la mi-temps : "Il est très rapide, pas avare en efforts. Il a cassé les pieds à la défense de l'Union. On va travailler tactiquement avec lui, ça risque d'être un fameux poison pour les défenses", le présente son nouvel entraîneur.

Une autre curiosité de la feuille de match était la première titularisation d'Owen Maës au détriment de Joël Ito : "L'idée, c'était de faire jouer Joël mais il s'est blessé à l'entraînement, c'est une contracture. Il y a deux ans, ou encore la saison dernière en D1B, je l'aurais peut-être fait jouer, même s'il n'était pas à 100%, pour qu'il nous amène sa sérénité. Mais en première division, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pris de risque, on le récupérera en début de semaine à 100%. Owen a très bien joué, dans un style différent".

Taquin a quitté l'Easi Arena ravi par la progression de son groupe : "On savait qu'on allait souffrir pendant tout le mois d'août, on a une équipe toute nouvelle et très peu expérimentée. Beaucoup de joueurs sont arrivés de Ligue 2 française ou de National. Il a fallu du temps pour grandir et prendre conscience de nos qualités. Et je trouve qu'on grandit plus vite que prévu. Si on devait faire un résultat moyen à Malines, ce ne serait même pas un problème pour nous. Notre championnat commencera vraiment à partir de la trêve internationale".