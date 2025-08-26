Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Luis Vazquez avait disputé une préparation de haut vol avec Anderlecht, mais son entame de saison est une fois de plus décevante. L'Argentin est sur une voie de garage.

Arrivé pour 4,5 millions d'euros l'été dernier en provenance de Boca Juniors, Luis Vazquez n'a jamais réussi à convaincre. En 55 matchs la saison passée, il a inscrit 9 buts, dont 4 en Europa League, mais sa capacité de finition et ses qualités techniques ont souvent posé problème.

Après une bonne préparation lors de laquelle il a fini meilleur buteur du noyau, Vazquez a reçu sa chance en ce début de saison, mais est retombé dans ses travers. En sept matchs, il n'a pas trouvé le chemin des filets et joue à nouveau tête basse, malgré les encouragements de Besnik Hasi qui apprécie son profil.

Désormais, Kasper Dolberg est le n°1 indiscutable, tandis qu'Adriano Bertaccini pousse pour une place de titulaire à ses côtés et a pris l'ascendant sur Vazquez. Un départ se profile donc et selon Het Laatste Nieuws, le RSCA l'a même... proposé à un autre club de D1A.

Ainsi, Luis Vazquez aurait été proposé au Cercle de Bruges, qui aurait décliné l'offre. L'Argentin n'aurait "pas le profil recherché" par les Groen & Zwart - un message clair venant d'un club qui compte déjà un très bon attaquant en la personne de Steve Ngoura.

Un départ reste dans les tuyaux si Dolberg, comme on le pressent ces dernières semaines, devait rester. Et même si le Danois s'en va, on imagine mal Luis Vazquez lui succéder en tant que titulaire au Sporting d'Anderlecht...