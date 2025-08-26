Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

Joaquin Seys figure dans la présélection des Diables Rouges, ce qui est plus que logique. Selon nos sources, il est presque certain qu'il fera également partie de la sélection définitive du sélectionneur national Rudi Garcia.

La décision finale de Rudi Garcia sera prise demain, lorsque le sélectionneur se rendra au match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et les Rangers pour observer non seulement Joaquin Seys, mais aussi Brandon Mechele et Hans Vanaken. L’attention se portera toutefois surtout sur le défenseur latéral.

Cela n’a rien d’illogique : Seys pourrait apporter une solution à un poste problématique chez les Diables Rouges. Le flanc gauche défensif n’est en effet pas très fourni, avec seulement Maxim De Cuyper et, en solutions de secours, Castagne et Theate.

Seys est un titulaire indiscutable au Club de Bruges, où il est préféré à Bjorn Meijer. Le latéral de 20 ans a manqué de nombreux matchs la saison dernière en raison de blessures, mais il est en pleine forme cette saison et le démontre sur le terrain, notamment en Europe.

Une première sélection chez les Diables pour Joaquin Seys ?

Polyvalent, il peut évoluer à la fois à gauche et à droite. Cette flexibilité est un atout, car Castagne et Meunier ne sont pas assurés d’une place de titulaire dans leurs clubs respectifs. Seys apparaît donc comme une option crédible pour l’avenir, alors que les choix en matière de latéraux en Belgique sont actuellement limités.

Comme mentionné précédemment, il est très probable que Seys sera sélectionné contre le Liechtenstein et le Kazakhstan, car Rudi Garcia veut le tester avec les Diables Rouges. À moins d’un an de la Coupe du Monde, son intégration est prioritaire.

Il a déjà été proche de l’équipe nationale à plusieurs reprises, mais des blessures l’en ont toujours empêché. Le défi pour Seys est désormais de rester en pleine forme pendant un an afin de conserver sa place dans la course.