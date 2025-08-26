Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

Absent lors de l'entraînement ouvert du week-end, Thorgan Hazard sera bien présent dans le groupe d'Anderlecht pour le déplacement capital des Mauves à l'AEK Athènes.

Au match aller, le Sporting d’Anderlecht a manqué l’essentiel contre l’AEK Athènes. Les Mauves ont livré une prestation très encourageante, surtout en première mi-temps, mais ont été rejoints au score dans les dernières minutes et ont concédé le partage : 1-1.

Engagé en barrages de la Conference League, le RSCA quittera la scène européenne en cas de résultat négatif en Grèce, ce jeudi. Il s’agit donc déjà d’une rencontre capitale pour la saison des Bruxellois.

Seuls 250 supporters feront le déplacement, selon Het Laatste Nieuws. Ce total anormalement bas s’explique probablement par la période actuelle, fin août, où les prix des billets et des voyages sont plus élevés.

Thorgan Hazard de retour pour le déplacement à l'AEK Athènes

Pour cette rencontre, Besnik Hasi peut compter sur une très bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie. Resté au repos et venu saluer les supporters lors de l’entraînement ouvert du week-end, Thorgan Hazard devrait être disponible pour le match.

Le meilleur buteur actuel de la Jupiler Pro League, avec quatre buts en quatre matchs, est en grande forme. À 32 ans, il a également été présélectionné par Rudi Garcia pour la trêve internationale de septembre, lors de laquelle les Diables Rouges affronteront le Liechtenstein avant de recevoir le Kazakhstan.