Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !
Photo: © Voetbalkrant.com
Deviens fan de Anderlecht! 4284

Le RSC Anderlecht a organisé aujourd'hui un entraînement ouvert. Une foule de supporters y a répondu présent, mais plusieurs absents sont à signaler.

Normalement, le RSC Anderlecht devait affronter La Gantoise ce week-end en Pro League. Mais la rencontre a été reportée afin de permettre aux Mauves de se concentrer pleinement sur leur match européen de la semaine prochaine en Conference League.

Jeudi, Anderlecht se déplacera sur le terrain de l’AEK Athènes. En cas de victoire, les hommes de Besnik Hasi se qualifieraient pour la phase de groupes de la Conference League. Cette semaine, ils ont partagé l’enjeu 1-1 face aux Grecs au Lotto Park.

Lire aussi… De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

Ce samedi, une séance d’entraînement ouverte au public a été organisée. Plus de 1.500 supporters ont répondu présents, un vrai succès. Mais tout n’était pas positif...

Les absents

Thorgan Hazard s’est contenté de saluer les fans sans prendre part à l’entraînement. Même constat pour Théo Leoni et Jan-Carlo Simić. Quant à Thomas Foket, Majeed Ashimeru et Alexis Flips, ils n’avaient pas été conviés à la séance.

Reste à voir si ce week-end sans match sera bénéfique pour Anderlecht avant le déplacement à Athènes. Les Bruxellois avaient livré une prestation très dominante contre les Grecs, mais ont manqué de concrétiser en inscrivant ce deuxième ou même troisième but qui aurait pu sceller l’affaire à domicile.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Thorgan Hazard

Plus de news

De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

12:00
1
Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

13:30
Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

10:30
La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

12:20
Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

12:40
"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

08:00
Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

10:00
"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

11:30
Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

10:00
Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

09:30
Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

09:00
Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

08:30
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

07:40
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
1
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

22:00
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved