Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

Le RSC Anderlecht a organisé aujourd'hui un entraînement ouvert. Une foule de supporters y a répondu présent, mais plusieurs absents sont à signaler.

Normalement, le RSC Anderlecht devait affronter La Gantoise ce week-end en Pro League. Mais la rencontre a été reportée afin de permettre aux Mauves de se concentrer pleinement sur leur match européen de la semaine prochaine en Conference League.

Jeudi, Anderlecht se déplacera sur le terrain de l’AEK Athènes. En cas de victoire, les hommes de Besnik Hasi se qualifieraient pour la phase de groupes de la Conference League. Cette semaine, ils ont partagé l’enjeu 1-1 face aux Grecs au Lotto Park.



Ce samedi, une séance d’entraînement ouverte au public a été organisée. Plus de 1.500 supporters ont répondu présents, un vrai succès. Mais tout n’était pas positif...

Les absents

Thorgan Hazard s’est contenté de saluer les fans sans prendre part à l’entraînement. Même constat pour Théo Leoni et Jan-Carlo Simić. Quant à Thomas Foket, Majeed Ashimeru et Alexis Flips, ils n’avaient pas été conviés à la séance.

Reste à voir si ce week-end sans match sera bénéfique pour Anderlecht avant le déplacement à Athènes. Les Bruxellois avaient livré une prestation très dominante contre les Grecs, mais ont manqué de concrétiser en inscrivant ce deuxième ou même troisième but qui aurait pu sceller l’affaire à domicile.