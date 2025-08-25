13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges disputeront bientôt leurs matchs internationaux contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. Vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa sélection. Beaucoup de joueurs de Jupiler Pro League figurent dans la présélection.

La saison vient à peine de commencer que la première trêve internationale pointe déjà le bout de son nez. Les Diables Rouges joueront deux matchs de qualification pour la Coupe du monde en septembre.

Ils se déplaceront d’abord au Liechtenstein le 4 septembre, avant de recevoir le Kazakhstan le 7 septembre. Le sélectionneur Rudi Garcia dévoilera sa liste vendredi.



Dans le podcast HLN Voetbal, un insider a révélé quels joueurs de Jupiler Pro League figuraient dans la présélection. Du côté du Club de Bruges, cinq noms ont été cités : Hans Vanaken, Brandon Mechele, Nordin Jackers, Romeo Vermant et Joaquin Seys.

Vermant est toutefois blessé et sera donc absent. Chez le champion en titre, l’Union Saint-Gilloise, Charles Vanhoutte et Fedde Leysen pourraient être appelés. Deux joueurs d’Anderlecht sont également concernés : Thorgan Hazard et Adriano Bertaccini.

À Genk, Matte Smets et Bryan Heynen sont en lice, tandis qu’à l’Antwerp, Zeno Van Den Bosch et Senne Lammens figurent aussi dans la présélection. Reste à savoir lesquels feront partie de la liste définitive.