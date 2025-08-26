Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges ne compte plus sur Gustaf Nilsson. L'an dernier, il avait pourtant été recruté en provenance de l'Union, mais l'attaquant est déjà poussé vers la sortie. Le jeune Kaye Furo devrait quant à lui devenir le troisième attaquant des Blauw en Zwart.

La saison dernière, le Club de Bruges avait arraché l’attaquant vedette de son concurrent direct au titre, l’Union. Gustaf Nilsson avait rejoint les Blauw en Zwart pour près de 6,5 millions d’euros, avec l’objectif de devenir l’avant-centre numéro un.

Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Si le Suédois avait trouvé le chemin des filets lors de ses premières semaines, il a ensuite reculé dans la hiérarchie, notamment en raison de blessures. Aujourd’hui, il est même devenu totalement superflu.

Selon le Nieuwsblad, Nilsson est autorisé à quitter le Club de Bruges. L’attaquant n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Blessé en début de saison, il a néanmoins réintégré le groupe ces dernières semaines, mais sans recevoir de temps de jeu.

Le Club souhaiterait désormais s’en séparer et espère récupérer une partie de l’investissement consenti l’an dernier. Nilsson a inscrit 11 buts en 42 matchs sous le maillot brugeois, le dernier datant du 12 février.

Bien qu’un départ soit envisagé, le Club de Bruges ne devrait pas recruter de nouvel avant-centre. La confiance est maintenue en Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi, tandis que le jeune Kaye Furo devrait être promu et devenir le troisième attaquant des Blauw en Zwart.