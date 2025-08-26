Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic est très apprécié du public anderlechtois, mais cette saison, il ne joue pas. Le Serbe va d'ores et déjà quitter le club.

Olivier Renard n'a pas vendu autant qu'espéré cet été et au vu du nombre de jours qu'il reste dans ce mercato, le risque est grand que tous les surnuméraires ne partent pas. Cela, couplé à une éventuelle élimination européenne, serait un énorme échec sur le plan financier.

Résultat : des joueurs devront partir un peu plus tôt que prévu... et cela tombe bien : Jan-Carlo Simic (20 ans) n'a pas les faveurs de Besnik Hasi cette saison, qui lui préfère Hey et Kana. La saison passée, le Serbe était pourtant un titulaire régulier avec 35 matchs de championnat.

Simic vers la Lazio ?

Simic était arrivé contre 3 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'AC Milan, et le RSCA sait que le défenseur fait partie des joueurs les plus bankables du noyau ; il est estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt.

Selon Het Laatste Nieuws, des discussions concernant un départ seraient bien avancées avec la Lazio Rome. La cote de Simic en Italie reste en effet très élevée. L'ex-Milanais est également devenu international serbe en 2024, et fait preuve d'une forte personnalité. Il était rapidement devenu l'un des chouchous du public.

La vente de Jan-Carlo Simic est donc un dossier important pour Anderlecht, car celles de Stroeykens et Verschaeren rapporteront moins que prévu, et Kasper Dolberg semble parti pour rester. Cette saison, Jan-Carlo Simic a joué deux matchs de championnat, ainsi que le match retour à Häcken, et son départ devra être compensé.