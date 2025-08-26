"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

Le STVV impressionne en ce début de saison. Mais il faudra attendre la première défaite pour vraiment mesurer la valeur de l'équipe. En attendant, Keisuke Goto continue d'affirmer son statut.

Le conte de fées de Keisuke Goto (20 ans) à à Saint-Trond continue. Contre Zulte Waregem, il a marqué comme la semaine précédente face à La Louvière. "Je me sens très bien à Saint-Trond", a-t-il confié dans le Belang van Limburg.

Face aux Loups, il était monté au jeu juste avant l’heure de jeu et sa contribution avait déjà été précieuse. Contre l'autre équipe fraîchement promue, il a eu une bonne vingtaine de minutes, et cela lui a encore suffi pour être décisif. D’abord, le Japonais a manqué une énorme occasion en un contre un avec le gardien, mais quelques minutes plus tard, il a trouvé la faille. Ito a délivré un centre parfait que son compatriote a conclu avec brio. Forcément, Keisuke Goto était satisfait après cette deuxième entrée en jeu réussie.

"Après mon but victorieux contre La Louvière, je pensais peut-être avoir un peu plus de temps de jeu aujourd’hui, mais je suis bien sûr très heureux de retrouver le chemin des filets pour la deuxième semaine consécutive. Surtout quand l’adversaire est réduit à dix et joue très défensif, je savais ce que je devais faire."

Une première titularisation ?

Peut-être que Keisuke Goto a désormais convaincu son entraîneur Wouter Vrancken de le titulariser vendredi soir contre le Cercle de Bruges. Car Andres Ferrari s’est beaucoup dépensé, mais a vu – surtout en première période – très peu de ballons.

"Cette décision revient évidemment au coach", a réagi le joueur. "La seule chose que je peux faire, c’est essayer de marquer. En tout cas, je me sens très bien à Saint-Trond. Depuis mon arrivée, j’ai déjà pu inscrire deux buts et j’ai aussi du temps de jeu, donc je ne peux qu’en être heureux."