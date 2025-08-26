"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation
Photo: © photonews
Deviens fan de STVV! 499

Le STVV impressionne en ce début de saison. Mais il faudra attendre la première défaite pour vraiment mesurer la valeur de l'équipe. En attendant, Keisuke Goto continue d'affirmer son statut.

Le conte de fées de Keisuke Goto (20 ans) à à Saint-Trond continue. Contre Zulte Waregem, il a marqué comme la semaine précédente face à La Louvière. "Je me sens très bien à Saint-Trond", a-t-il confié dans le Belang van Limburg.

Face aux Loups, il était monté au jeu juste avant l’heure de jeu et sa contribution avait déjà été précieuse. Contre l'autre équipe fraîchement promue, il a eu une bonne vingtaine de minutes, et cela lui a encore suffi pour être décisif. D’abord, le Japonais a manqué une énorme occasion en un contre un avec le gardien, mais quelques minutes plus tard, il a trouvé la faille. Ito a délivré un centre parfait que son compatriote a conclu avec brio. Forcément, Keisuke Goto était satisfait après cette deuxième entrée en jeu réussie.

"Après mon but victorieux contre La Louvière, je pensais peut-être avoir un peu plus de temps de jeu aujourd’hui, mais je suis bien sûr très heureux de retrouver le chemin des filets pour la deuxième semaine consécutive. Surtout quand l’adversaire est réduit à dix et joue très défensif, je savais ce que je devais faire."

Une première titularisation ?

Peut-être que Keisuke Goto a désormais convaincu son entraîneur Wouter Vrancken de le titulariser vendredi soir contre le Cercle de Bruges. Car Andres Ferrari s’est beaucoup dépensé, mais a vu – surtout en première période – très peu de ballons.

"Cette décision revient évidemment au coach", a réagi le joueur. "La seule chose que je peux faire, c’est essayer de marquer. En tout cas, je me sens très bien à Saint-Trond. Depuis mon arrivée, j’ai déjà pu inscrire deux buts et j’ai aussi du temps de jeu, donc je ne peux qu’en être heureux."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Keisuke Goto

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stassin - Lammens - Vazquez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stassin - Lammens - Vazquez

10:00
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

18:40
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00
"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

18:20
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

17:30
Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

17:00
C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

16:30
"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

16:00
Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète" Réaction

Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

15:20
Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

15:40
Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

15:00
Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

14:40
2
🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

12:20
1
"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

14:20
8
Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses" Réaction

Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved