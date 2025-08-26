Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges
Photo: © photonews

Cyriel Dessers croit encore à un retournement face au Club de Bruges. Les Rangers devront créer l'exploit mercredi pour espérer décrocher leur place en phase de groupes.

Le Club de Bruges retrouve les Rangers mercredi soir. Pour les Écossais, la tâche s’annonce compliquée. Avec un 1-3 à l’aller, les Brugeois ont un avantage qu’ils ne devraient plus laisser filer.

Les Rangers comptent sur Cyriel Dessers pour bousculer Bruges et garder l’espoir d’une qualification en phase de ligue. L’attaquant belge refuse d’abandonner et croit encore en la qualification.

"Ce 1-3 nous a certes permis de rester en vie, mais je pense que nous n’avons pas le choix : il faut attaquer à fond, car nous avons besoin d’au moins deux buts", explique Dessers dans Het Nieuwsblad. "Et en même temps, il faudra absolument garder le zéro derrière."

"Ce n’est pas une mission simple. Mais ça reste du football. Par le passé, nous avons déjà réussi des exploits similaires", poursuit-il. "Rien n’est impossible dans ce sport, et les joueurs se sont accrochés à cette deuxième mi-temps."

"Le résultat reste ce qu’il est. L’objectif sera de mener rapidement et, qui sait, d’installer un doute chez Bruges. Mais pour ça, tout devra tourner en notre faveur et nous devrons livrer une prestation exceptionnelle", conclut Dessers.

Suis FC Bruges - Rangers FC en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (27/08).

21:00
