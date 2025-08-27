Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Photo: © photonews

Après l'échec de son départ à Kasımpaşa, en raison d'une "blessure" visiblement inexistante, Hugo Gambor quitte enfin La Gantoise en prêt pour l'ESTAC Troyes.

En arrivant à La Gantoise cet été, Ivan Leko a d’abord demandé des renforts, mais l’entraîneur croate a également fait le ménage dans le noyau en indiquant la sortie à certains joueurs excédentaires.

Ce fut notamment le cas pour Hélio Varela et Ismaël Kandouss. Pour Hugo Gambor, testé par Leko durant la préparation, La Gantoise a envisagé une solution en prêt. Mais le défenseur central centrafricain a d’abord essuyé un refus surprenant.

Hugo Gambor finalement prêté en France

Il semblait en effet sur le point de rejoindre Kasımpaşa, en Turquie, qui a annulé sa venue à la dernière minute en raison d’une blessure au genou, ce qui a refroidi son intérêt. Néanmoins, le joueur de 22 ans ne paraît nullement blessé.

Quelque chose a donc dû se passer en coulisses, mais le natif de Blois n’a en tout cas pas rejoint la Turquie. Une situation dont a profité un club français de Ligue 2 pour se positionner sur le dossier et s’attacher ses services.

C’est l’ESTAC Troyes qui va le prêter jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat dont la valeur n’a pas été révélée. L'information a été officialisée par les Buffalos, ce mercredi. 

Hugo Gambor

